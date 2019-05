Vrouw ook in cel voor drugssmokkel in gevangenis echtgenoot LSI

29 mei 2019

16u46

Een 37-jarige vrouw uit Zonnebeke is door de onderzoeksrechter in Ieper aangehouden omdat ze tijdens een bezoekje probeerde speed binnen te smokkelen in de gevangenis van Ieper.

Daar zit haar echtgenoot opgesloten op verdenking van drugshandel. S.C. kon betrapt worden. Daarna volgde een huiszoeking. Daaruit bleek dat ze niet enkel zelf verslaafd is maar ook drugs verkoopt. De raadkamer van Ieper verlengde dinsdag haar aanhouding voor een maand. De vrouw is niet samen met haar echtgenoot maar in de vrouwengevangenis van Brugge opgesloten.