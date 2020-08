Vrouw geeft wielertoerist die ‘rotopmerking’ maakt over haar billen lik op stuk Christophe Maertens

24 augustus 2020

15u59 2 Ieper Een ‘rotopmerking’ over haar billen schoot bij een vrouw uit Ieper in het verkeerde keelgat. Ze postte daarover een tekstje op Facebook en dat lokte massaal reactie uit.

Ellen Masschelein is in haar pen gekropen nadat ze in Krombeke een opmerking naar het hoofd geslingerd kreeg door een wielertoerist over haar billen. “Een rotopmerking”, schrijft de vrouw op haar Facebookprofiel. “Nee, ik heb geen maatje 36. Nee, ik heb mezelf niet gemaakt. Ik wou ook dat ik wat magerder was, maar het is niet iedereen gegeven om slank te zijn. Volslank kan ook mooi zijn. Ik ben trots op wie ik ben en al wat ik al in mijn leven verwezenlijkte. Ik hoop dat indien je een dochter of een kleindochter hebt, ze nooit zo’n opmerking te horen krijgen”, staat er verder nog te lezen.

Het bericht lokt massaal reactie uit en werd al meer dan zeshonderd keer gedeeld. In de reacties moeten vooral de wielertoeristen het ontgelden. Lees het volledig bericht en alle reacties hier.