Vrouw betrapt met drugs acht dagen nadat ze uit gevangenis werd ontslagen Christophe Maertens

09 juli 2019

15u17 3 Ieper Acht dagen nadat ze door de Ieperse rechter voorwaarden was opgelegd bij een veroordeling werd P.M. betrapt met speed bij zich. De rechter besliste dinsdag de eerder opgelegde 37 maanden uitgestelde celstraf om te zetten in effectief.

P.M., een vrouw uit Ieper, werd op 6 mei door de rechtbank van Ieper veroordeeld tot 37 maanden cel met uitstel voor diefstallen en een overval op een frituur in Ieper. Op 24 juni kreeg ze nog eens een jaar cel voorwaardelijk voor drugsfeiten. Die dag werd ze vrijgelaten uit de gevangenis, waar ze verbleef in voorarrest. Echt onder de indruk was ze toch niet, want acht dagen later werd ze in een pand in Brugge betrapt met drugs. Ze was samen met een man en had een pennenzak weggestopt met daarin speed en naalden. “Die vrouw is de gunst van voorwaarden niet waard”, aldus de procureur. P.M. gaf toe dat ze samen met de man was, maar dat ze geen drugs had gebruikt. Op de rechtbank vroeg de verdediging zich af waarom er geen test had plaatsgevonden waaruit zou blijken dat de vrouw clean was. Vijgen na Pasen, want de rechtbank volgde de stelling van het parket en herroept de voorwaarden, wat wil zeggen dat de straf van 37 maanden met uitstel nu 37 maanden effectief wordt.