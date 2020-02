Vrijwilligers gezocht voor actualisatie Inventaris Onroerend Erfgoed Christophe Maertens

24 februari 2020

18u22 0 Ieper CO7 is op zoek naar vrijwilligers om een versnelde actualisatie van de Inventaris Onroerend Erfgoed door te voeren. “We zoeken mensen die kunnen helpen in de gemeenten van Ieper, Mesen, Poperinge, Langemark-Poelkapelle en Heuvelland.”

Momenteel is CO7, het samenwerkingsverbond van 7 steden en gemeenten in de Westhoek, bezig met de update van de Inventaris Bouwkundig Erfgoed in Ieper. Die inventaris is een lijst met waardevol archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed in Vlaanderen. “Dertig jaar geleden werd de inventaris opgesteld in de streek”, zegt CO7-medewerker Delphine Vanoverberghe. “In de Westhoek staan er zo’n 4.800 gebouwen op de inventaris: hoeves, arbeiderswoningen, herenhuizen, maar ook fabrieken, pastorieën, winkels en scholen. Enkele toppers op de lijst zijn beschermd als monument. Een actuele inventaris is nodig om een onderbouwde visie voor het erfgoed te kunnen maken.”

Lokale geschiedenis en fotografie

In de afgelopen jaren doorkruiste CO7 al Vleteren, Zonnebeke en een deel van Ieper. “Om alles wat sneller te laten verlopen zijn we op zoek naar vrijwilligers”, zegt Delphine Vanoverberghe. CO7 zoekt mensen die graag fietsen of wandelen door het zuiden van de Westhoek, die interesse hebben in de lokale geschiedenis en in bouwkundig erfgoed, in fotografie en graag werken met de computer. “Je kan ons helpen. Ter plaatse maak je een foto en controleer je de gegevens. Nadien verwerk je al de info op de computer”, klinkt het.

Wie zin heeft om mee te werken, kan voor 1 april een seintje geven via 057/346694 of via delphine.vanoverberghe@co7.be. In april is er een eerste infosessie waarin informatie wordt gegeven over het project en de werkwijze. In een tweede sessie wordt samen op pad gegaan om te oefenen.