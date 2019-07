Vrijdag afscheid van vrouw (32) die verongelukte met parapente VHS

29 juli 2019

18u23 34 Ieper In de aula van het rouwcentrum Logghe, langs de Amersveldestraat in Kortemark, wordt komende vrijdag 2 augustus om 12 uur afscheid genomen van Lydia Jaecques. De 32-jarige vrouw uit Vlamertinge stierf vorige week bij een ongeval met haar parapente, in Diksmuide.

Samen met haar partner Aymard Demeyere (33) en haar vader Dominiek trok Lydia Jaecques er vorige woensdagavond op uit om in Diksmuide te gaan vliegen met parapente. Tijdens die vlucht verloor ze het bewustzijn, mogelijk als gevolg van de hitte. Voor de ogen van haar partner en vader stortte de jonge vrouw neer. Hulp kon niet meer baten, Lydia Jaecques overleed ter plaatse. Niet alleen bij haar familie en naaste kennissen is haar dood als een schokgolf aangekomen. Ook internationaal, in de wereld van het parapentevliegen, zorgt het nieuws voor enorme verslagenheid. Lydia Jaecques genoot veel respect in het wereldje en werd door iedereen op handen gedragen. Een flinke delegatie uit het buitenland belooft om op de uitvaartdienst aanwezig te zijn. Er is in de dagen voordien geen mogelijkheid om Lydia een laatste groet te brengen.