Vrij onder voorwaarden: de 38-jarige hoofdverdachte van het stationsincident in Ieper VHS

23 juli 2019

21u08 0 Ieper De raadkamer in Ieper heeft Kurt V. (38) vrijgelaten onder strenge voorwaarden. V. is de hoofdverdachte van het incident aan het station in Ieper dat halfweg juni het leven kostte aan de 44-jarige Vincent Van Cayseele.

Tijdens een kleine schermutseling aan het station tilde Kurt V. op een bepaald moment het voorwiel op van de fiets waarop Van Cayseele zat. Die kwam daarop ongelukkig ten val op z’n hoofd. Aanvankelijk leek er weinig aan de hand: het slachtoffer krabbelde recht en fietste naar huis. Maar de volgende morgen was zijn toestand in die mate verslechterd dat zijn moeder, bij wie hij inwoonde, de hulpdiensten alarmeerde. In het Jan Ypermanziekenhuis stelden de artsen vast dat Vincent Van Cayseele een schedelbreuk en een hersenschudding had opgelopen. Hij zonk weg in een coma en overleed op maandag 17 juni.

Zelf gaan aangeven

Via camerabeelden wist de politie al snel wie ze moest zoeken. Hoofdverdachte Kurt V., die in het verleden al verschillende keren werd veroordeeld voor opzettelijke slagen en verwondingen, was echter spoorloos. Eind juni ging hij zich echter spontaan melden bij de politie. De man verscheen voor de onderzoeksrechter die hem prompt liet aanhouden. Nu oordeelde de raadkamer dat hij, in afwachting van zijn proces, mag vrijgelaten worden onder strenge voorwaarden.