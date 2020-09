Vredesstad organiseert conferentie ‘No more Hiroshima! No more Nagasaki’ Christophe Maertens

04 september 2020

08u47 0 Ieper In Ieper vindt op 19 september de conferentie ‘No more Hiroshima! No more Nagasaki!’ plaats. Dat gebeurt naar aanleiding van de internationale dag van de Vrede.

Het is dit jaar 75 jaar geleden dat de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki het slachtoffer werden van een atoomaanval. Twee bommen, Little Boy en Fat Man, vernielden de twee steden en maakten vrijwel meteen 140.000 en 7.0000 slachtoffers. Veel anderen die de aanval overleefden, de zogenaamde Hibakusha, raakten voor het leven getekend of verminkt. “Deze gruwelijke gebeurtenissen verhinderden niet dat er een wapenwedloop kwam”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Vandaag telt de wereld immers nog steeds zo’n 13.400 kernwapens die gemiddeld 30 keer de kracht hebben van de bommen die 75 jaar geleden zijn ingezet. Ze vormen nog steeds een onaanvaardbare dreiging voor de mens en onze planeet.”

Panelgesprek

Ieper Vredesstad organiseert de conferentie ‘No more Hiroshima! No more Nagasaki!’ op 19 september 2020 naar aanleiding van de internationale dag van de Vrede. De conferentie vindt plaats in Vleeshuis in Ieper. De inkom is gratis, maar reserveren verplicht. Op het programma staat onder meer een panelgesprek met Tom Sauer (professor Internationale Politiek) en Sigurd Scheldstraete (directeur departement ontwapening en non-proliferatie van FOD Buitenlandse Zaken).