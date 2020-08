Vredesstad Ieper herdenkt de atoombomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki: “Dit nooit meer” Christophe Maertens

06 augustus 2020

09u43 0 Ieper Op 6 en 9 augustus is het exact 75 jaar geleden dat de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki het slachtoffer werden van twee atoomaanvallen. Op initiatief van Vredesstad Ieper wordt in verschillende steden en gemeenten de vlag van het Mayors for Peace-netwerk gehesen ter herdenking.

Mayors for Peace is een internationaal netwerk van bijna 8.000 steden en gemeenten over 164 landen dat zich inzet voor vrede en nucleaire ontwapening. De organisatie werd in 1982 opgericht door de burgemeesters van Hiroshima en Nagasaki. Gezien haar rol als Vredesstad functioneert stad Ieper als voortrekker in België.

Vlag

Burgemeester Emmily Talpe lanceerde, net als vorig jaar, een oproep aan alle leden van het netwerk om de atoomaanvallen in 1945 te gedenken. “Om onze solidariteit te betuigen met de Japanse steden en hun inwoners, riep onze stad alle lokale besturen op om de Mayors for Peace-vlag op een zichtbare plaats in de stad uit te hangen”, aldus de burgemeester. “In Ieper hees ik de vlag op het grasveld aan de hoek van het Vandeepeereboomplein en Sint-Maartensplein. Door de coronamaatregelen konden we helaas geen begeleidende ceremonie organiseren, maar speciaal voor deze 75-jarige herdenking werd wel een videoboodschap opgenomen: ‘No more Hiroshima! No more Nagasaki!’” De video is te bekijken via de website en social mediakanalen van Mayors for Peace.

Tentoonstelling

Stad Ieper schreef alle niet-leden van het Mayors for Peace-netwerk aan om aan de actie deel te nemen. Naar aanleiding van de brief kozen 20 nieuwe steden en gemeenten ervoor om alsnog lid te worden van het netwerk. In totaal telt ons land nu 395 leden. Naast het initiatief om de vlag te hijsen, bood stad Ieper alle leden van het Mayors for Peace-netwerk de mogelijkheid om een postertentoonstelling op te stellen in hun stad of gemeente. De tentoonstelling gaat specifiek in op de impact van de nucleaire aanvallen op Japan en toont foto’s en tekeningen van mensen die alles zelf beleefd hebben. In Ieper is de tentoonstelling op drie locaties in de stad te bezichtigen: aan de uitgang van het In Flanders Fields Museum, in de bibliotheek en in de inkomhal van AC Auris.