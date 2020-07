Vredesstad herdenkt nu ook burgerslachtoffers: “Vanuit het IFFM groeide het idee om de namen van de mannen, vrouwen en kinderen in het herdenkingslandschap te integreren.” Christophe Maertens

06 juli 2020

16u37 0 Ieper Tijdens WO I vielen naast heel wat militaire slachtoffers tal van doden onder de burgerbevolking. Ieper wil die mensen nu op een passende manier blijvend herinneren. “We schrijven een wedstrijd uit om met een creatief concept dit vergeten verhaal opnieuw in herinnering te brengen.”

Het zijn vaak vergeten slachtoffers: de burgers die tijdens WO I het leven lieten. Pieter Trogh, wetenschappelijk medewerker van het In Flanders Fields Museum (IFFM), vertelt het verhaal van een gezin als voorbeeld van wat er tijdens de eerste jaren van de oorlog wel vaker gebeurde. “In november 1914 was de Eerste Slag bij Ieper volop aan de gang”, aldus Pieter Trogh. “Terwijl het in de stad wemelde van Britse en Franse troepen, hielden burgers – zowel Ieperlingen als vluchtelingen - zich schuil voor de Duitse beschietingen.” In een huis langs de Rijselstraat 82-84 in Ieper had het gezin Ameloot hun toevlucht gezocht. Emile Ameloot (38) en zijn vrouw Alexia Vandenberghe (38) hadden in totaal 7 kinderen. Ook Philomène Phillipaert (74), de moeder van Alexia, had in het schuilhuis een onderkomen gevonden. “Op 12 november belandde een granaat op het huis met alle gevolgen van dien. Het ouderpaar en twee van hun kinderen kwamen om het leven. Pastoor Camille Delaere kwam polshoogte nemen en noteerde in zijn dagboek: ‘Verchillende lichamen, vreselijk verminkt’. De Duitse beschietingen op de stad maakten honderden burgerslachtoffers tussen november 1914 en begin mei 1915, het moment dat de allerlaatste Ieperlingen noodgedwongen uit hun stad werden geëvacueerd.”

Herdenkingslandschap

Aan de hand van de Namenlijst van IFFM werden ondertussen 700 mannen, vrouwen en kinderen achterhaald die het oorlogsgeweld niet overleefden. “Vanuit het In Flanders Fields Museum groeide het idee om op een subtiele manier de namen van de burgerslachtoffers in het herdenkingslandschap te integreren door ze te koppelen aan een relevante plek in de stad of in het landschap. Dat kan bijvoorbeeld hun woonplaats zijn of de plaats van overlijden”, aldus schepen Dimitry Soenen (N-VA).

De stad Ieper schrijft nu een wedstrijd uit voor een concept om de burgerslachtoffers te herdenken. “Kunstenaars en creatieve geesten worden opgeroepen om een voorstel te formuleren en een prototype te maken”, vult schepen van Cultuur Valentijn Despeghel (sp.a) aan. “De bedoeling is dat het voorstel gemakkelijk reproduceerbaar is voor elk slachtoffer, dat het voorstel overal kan worden ingewerkt en dat de reproductiekost en plaatsing gesponsord worden via crowdfunding. Iedereen, zowel familie, organisaties en verenigingen, kan meter of peter worden van een slachtoffer. Het kunstwerk kan elke vorm aannemen die op een subtiele wijze, maar toch duidelijk zichtbaar wordt verwerkt in het openbaar domein. We leggen geen beperkingen op qua materialen, vorm of grootte. Het voorstel moet eenvoudig, maar sterk zijn in zijn vormgeving.”

8.000 euro

In het resultaat moeten volgende gegevens worden verwerkt, voor zover die bekend zijn: voornaam en naam van het slachtoffer, geboorte- en sterfdatum, een woonplaats, een hoedanigheid en plaats van overlijden. Bij de beoordeling worden onder meer gehanteerd: originaliteit, duurzaamheid, herkenbaarheid, betaalbaarheid en reproduceerbaarheid. Deelnemers hebben tot 14 oktober 2020 om hun voorstel, prototype en ontwikkelingsgids in te dienen. De winnaar of winnares krijgt 8.000 euro om zijn voorstel te realiseren. Aan de vooravond van 11 november zal het winnend concept worden bekend gemaakt. De volledige wedstrijd voorwaarden en verhalen over de burgerslachtoffers zijn te vinden via ieper.be/wedstrijdherdenking.