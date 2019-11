Vredeslicht komt terug naar de Vredesstad Christophe Maertens

22 november 2019

16u18 2 Ieper De stad Ieper ontvangt voor de twee keer het Vredeslicht. De overhandiging aan het stadsbestuur gebeurt op 20 december aan de Rijselpoort.

Het Vredeslicht wordt jaarlijks vanuit Bethlehem naar Europa gebracht. Vorig jaar bracht een kleine delegatie van de Ieperse zusterstad Siegen het Vredeslicht naar de stad. Dit jaar gaan leerlingen van het KA die betrokken zijn bij een schooluitwisseling het Vredeslicht in Siegen ophalen om het overhandigen aan het Ieperse stadsbestuur. Dat zal gebeuren op vrijdag 20 december om 18 uur aan de Rijselpoort.

De stad voorziet daarbij honderd lantaarns om het Vredeslicht naar de binnenstad te brengen. Ieper zoekt dus honderd inwoners om de lantaarns te dragen. Daarnaast zijn ook mensen met fakkels, lantaarns of kaarsen welkom om rond 18 uur het Vredeslicht naar de binnenstad te brengen. In de Kazematten in de Bollingstraat wordt een slotmoment georganiseerd en kan iedereen zijn vredesboodschap neerschrijven in het Vredesregister van de stad. Na een wake gaat het Vredeslicht naar de inkomhal van het In Flanders Field Museum, waar iedereen het licht kan komen ophalen. Inschrijven kan via vrede@ieper.be of op 057/23.94.59.