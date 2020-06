Vragen bij nieuwe vervoersplan Westhoek: “Het is een goed plan voor grote steden, maar niet voor Ieper of de Westhoek” Christophe Maertens

11 juni 2020

16u23 0 Ieper De Ieperse gemeenteraad keurde het De Ieperse gemeenteraad keurde het nieuw openbaar vervoerplan voor de Westhoek goed, dat eind 2021 ook in Ieper wordt uitgerold. Daarbij wordt niet meer uitgegaan van basismobiliteit, maar wel van basisbereikbaarheid. “Het plan betekent een ontlasting voor het centrum”, zegt de burgemeester. Volgens verschillende oppositiepartijen is het geen goed plan voor de plattelandsgemeenten in de Westhoek.

Het nieuwe plan volgt de principes van basisbereikbaarheid, dat enkele jaren geleden door de Vlaamse regering werd geïntroduceerd. Het openbaar vervoer moet efficiënter worden en daarom word gekozen voor een omvorming van een aanbods- naar een vraaggestuurde werking. “De Westhoek is al langer bezig met de voorbereidingen van het plan. Zo werd er in 2016 al een proefproject opgestart”, verduidelijkt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Het nieuwe plan zet in op de bereikbaarheid van belangrijke voorzieningen in de regio zoals scholen, ziekenhuis en andere steden. Specifiek voor Ieper zijn er overdag vanuit Ieper buslijnen voorzien richting Roeselare (via Zonnebeke) met een halfuurfrequentie en richting Poperinge, Veurne, Diksmuide, Torhout en Menen met een uurfrequentie in beide richtingen. Tijdens de ochtend- en avondspits worden deze versterkt met ritten om het school- en woon-werkverkeer vanuit de deelgemeenten en omliggende gemeenten te vergemakkelijken.”

Bereikbaarheid verzekerd

Burgemeester Emmily Talpe zegt dat het plan een ontlasting betekent voor het stadscentrum. “Op vandaag rijden alle streeklijnen tijdens de ochtend- en avondspits doorheen het centrum”, aldus de burgemeester. “In de toekomst wordt dit beperkt. Enkel de buslijnen richting het ziekenhuis en Roeselare en de buslijnen richting Torhout en Diksmuide rijden nog langs de Grote Markt. Dit zal de leefbaarheid van de binnenstad verhogen. Tegelijk blijft de bereikbaarheid verzekerd voor het centrum en zal er een kwartierfrequentie zijn tussen het station en de Grote Markt.”

Een nieuw element zijn de mobipunten: herkenbare punten die overal in Vlaanderen worden uitgerold en waar reizigers kunnen overstappen tussen de vervoersmogelijkheden. “Aan het Ieperse station en in elke deelgemeente voorzien we zo’n mobipunt”, zegt Talpe. “Er is daarbij zeker een belangrijke rol weggelegd voor de deelmobiliteit. Aan het station van Ieper is er nu al een aanbod aan deelauto’s en -fietsen.”

Vervoersvragen waarop het reguliere openbaar vervoer geen antwoord biedt, worden opgevangen met ‘vervoer op maat’. Het principe zal gelijklopen met huidige systeem van de belbus: reizigers van een niet bediende locatie naar de reguliere openbare vervoersassen of mobipunten brengen, waar men dan kan overstappen. De concrete organisatie van het nieuwe systeem dient nog verder te worden uitgewerkt binnen de Vervoersregio Westhoek.

Kosten voor de reiziger

Katrien Desomer, fractieleider van oppositiepartij CD&V, stelt zich vragen bij het plan. “De nadruk wordt gelegd op openbaar vervoer dat vertrekt van vaste mobipunten met voor en na deze punten organisatie via fietsdelen, auto en taxi”, aldus het raadslid. “Het is echter niet helemaal duidelijk hoe de kostenstructuur voor de eindgebruiker zal zijn. Daarnaast mogen we niet vergeten dat een deel van de kleine gemeenten in onze regio voor basisbehoeftes – bakker, beenhouwer of gewoon sociaal contact – aangewezen zijn op verplaatsingen, omdat die in het dorp niet meer te vinden zijn. In uren waarin de ouderen – buiten de spits – zich durven te verplaatsen wordt echter gesnoeid. Ons lijkt het een mooi systeem voor dichtbevolkte regio’s met een voornamelijk jongere bevolking. Ook in de weekends wordt het openbaar vervoer teruggeschroeft en net dan is onze regio afhankelijk van een van zijn voornaamste troeven: het toerisme.”

Plan voor grote steden

“De Westhoek heeft meer nood aan een basismobiliteit in plaats van basisbereikbaarheid, omdat de kernen gewoon ver uit elkaar liggen. De mobipunten worden veel te centraal genomen in de stadskern en er wordt geen rekening gehouden met deelfietsen in de deelgemeenten. Dit plan is totaal nog niet klaar. Het is een goed plan voor grote steden, maar niet voor Ieper of de Westhoek”, zegt Jordy Sabels van Groen Ieper.

Het plan wordt uitgerold in de 15 gemeenten van de Vervoerregio Westhoek: Alveringem, De Panne, Diksmuide Heuvelland, Houthulst, Ieper, Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Poperinge, Veurne, Vleteren en Zonnebeke.