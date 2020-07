Vrachtwagen kantelt en verliest lading asfalt: snelweg A19 in Ieper volledig afgesloten LSI

07 juli 2020

14u20

Bron: LSI 0 Ieper De A19 van Kortrijk richting Ieper is in Ieper dinsdag sinds 13 uur volledig afgesloten. Een vrachtwagen geladen met warme asfalt is er gekanteld na een klapband. De chauffeur is zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht.

De trekker met oplegger kreeg een klapband en ging aan het slingeren over de snelweg. Een andere vrachtwagenchauffeur merkte dit tijdig op en ging over de twee rijstroken rijden om het achteropkomende verkeer tegen te houden. Kort daarna kantelde de eerste vrachtwagen en kwam rechts naast de snelweg terecht. De lading warme asfalt kwam over de twee rijstroken terecht.

Verkeer kan er niet meer passeren. Wie naar Ieper wil, moet de afrit Ieper-Centrum nemen om zijn weg verder te ztten. Dat zal nog een tijdje zo blijven. Met man en macht is de brandweer het asfalt nu aan het opruimen. Daarna kunnen de takelwerken beginnen.