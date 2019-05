Vort’n Vis neemt grote zaal in gebruik met Schurftfest Christophe Deconinck

23 mei 2019

06u39 2 Ieper Ruige types zijn op zaterdag 25 mei welkom voor een portie gitaargeweld in de Vort’n Vis. De eerste editie van Schurftfest belooft een knaller te worden.

Wie al naar een concert is geweest in het nieuwe gebouw van de Vort’n Vis in de Sint-Jacobsstraat zal gemerkt hebben dat de ruimte er beperkt was. In de zaal konden de vrijwilligers maar driehonderd mensen uitnodigen, met net voldoende ruimte op het podium voor de bands. Dit weekend wordt de grote zaal achterin het gebouw voor het eerst uitgetest door de organisatoren van Schurftfest. Ze hebben een affiche samengesteld met negen bands, met genres die variëren van metal tot punk. Onder andere de lokale Turbowarrior of Steel zal er op het podium staan. Dit gezelschap heeft al honderden zalen omvergeblazen van Ieper tot in Brazillië. Deze keer hebben ze hun Tsjechische vrienden van Braindead meegenomen. De Gentse punkgroep End of Ernie timmert al jaren aan de weg en belooft er samen met Lethal Injury, Highkick Wizzard, Mark My Way, Revealed, Cuttermess en The Insecure het beste van zichzelf te geven.

Wie wel kan genieten van muziek ‘van het ruigere type’, is op zaterdag 25 mei vanaf 15 uur welkom in de Vort’n Vis. Tickets zijn alleen aan de deur verkrijgbaar en kosten tien euro.