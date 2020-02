Vorig jaar 56 GAS-boetes tijdens 100-dagen: “Sensibilisering is erg belangrijk.” Christophe Maertens

07 februari 2020

14u27 3 Ieper Op de gemeenteraad van Ieper werd de tijdelijke politievordering naar aanleiding van de 100-dagenviering goedgekeurd. Vorig jaar versoepelde het stadsbestuur de regels, maar meer controle zorgde toch voor 56 GAS-boetes. “We hebben gevraagd aan de politie of ze bereid zijn de regels in de scholen uit te leggen.”

Om tijdens de 100 dagen snel op de bal te kunnen spelen vraagt de lokale politie een uitbreiding van het politiereglement. Zo is het tijdens de festiviteiten verboden bommetjes en voetzoekers bij zich te hebben of te gebruiken. Ook bijvoorbeeld alcohol op de openbare weg is verboden. Wie wordt betrapt riskeert een gasboete van 60 euro. “Vorig jaar werden 56 GAS-dossiers opgestart”, aldus burgemeester Emmily Talpe. “Het ging vooral over bezit van voetzoekers en bommetjes. De politie voerde meer controle uit en dat leidde tot een groter aantal GAS-sancties.”

Brandwonden

“De 100-dagenvieringen verlopen in Ieper nog tamelijk rustig”, aldus de burgemeester. “Zeker in vergelijking met Roeselare.” Daar liepen vorig jaar 26 jongeren brandwonden opliepen tijdens de 100 dagen. “Sensibilisering is erg belangrijk. Daarom schrijven we een brief naar de scholen. We hebben gevraagd aan de politie of ze bereid zijn om de regels ter plekke uit te leggen in de scholen. Daarvoor was er alvast enthousiasme. Hopelijk maken de scholen er dan ook gebruik van”, aldus nog de burgemeester.

Nancy Six (Vlaams Belang) vindt dat het reglement niet ver genoeg gaat. “Ons voorstel is om het bedrag van de GAS-boete om te zetten naar een aantal uren gemeenschapsdienst”, zegt Six. “Zodat de daders gestraft worden en niet de ouders. Bovendien is de periode van de politieverordening tekort. In plaats van enkel op 20 en 21 februari zou het beter de hele week zijn. Buurtbewoners weten maar al te goed dat het de dagen ervoor zijn dat er overlast optreedt.”

Betutteling

Groen Ieper zegt niet te geloven in dit soort betutteling van de Ieperse jeugd. “We vinden het nogal absurd om voor de 100 dagen-viering telkens een politieverordening op te stellen en goedkeuren”, zegt raadslid Sam Vancayseele. “We zijn voor dialoog met jongeren over hoe je op een veilige manier iemand helpt die iets te veel of verkeerd binnen heeft. Een dialoog die jongeren kan helpen en waarvan je iets kan leren én niet voor de klas met een belerend vingertje een repressieve tactiek gaan uitklaren. Bovendien heeft het viseren van jongeren op dergelijke manier een stigmatiserend en averechts effect, want als jongeren een feestje bouwen, dan moet alles plots strenger.”