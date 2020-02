Voorzitter Ypriana Klaas Coulembier wint internationale compositiewedstrijd met zijn werk Resilience Christophe Maertens

13 februari 2020

In het kader van het Red Note New Music Festival organiseert de Illinois State University in Bloomingtonn, een stadje ten zuiden van Chicago, elk jaar een compositiewedstrijd. Uit maar liefst 97 inzendingen werd het werk Resilience van Klaas Coulembier, voorzitter van het Ieperse Ypriana, als beste gekozen. “Ik had dit nooit verwacht”, aldus Klaas vanuit de VS. “Voor deze wedstrijd hoefde geen nieuw werk te worden geschreven, wat wel een heel verschil maakt. Met opzet een stuk schrijven voor een wedstrijd en dan niet zeker weten of het geselecteerd wordt, vergt wel wat. Nu had ik niets te verliezen. Het enige wat ik hoefde te doen was het materiaal naar Amerika sturen.”

Zijn inzending was al even uit zijn gedachten verdwenen, tot hij op 11 november een mail kreeg dat zijn werk de wedstrijd had gewonnen. “Het was wel heel speciaal, net op Wapenstilstand kreeg ik te horen dat ik met Resilience, dat gaat over de nasleep van de oorlog, een eerste prijs had binnengesleept. Ik was uitermate tevreden.”

De organisatie van de wedstrijd nodigde de Yprianist uit om naar de uitvoering van zijn werk te komen luisteren. “Dat was natuurlijk niet evident, zomaar even de grote plas oversteken. Gelukkig had ik net een week vrij.” Klaas woonde na zijn aankomst de repetitie bij en was tevreden met wat hij hoorde. “Het gaf me toch een beetje een vreemd gevoel om mijn eigen werk te horen spelen door muzikanten van de andere kant van de wereld. Dat is het mooie aan de taal van muziek, met een partituur kan het stuk overal en door iedereen worden gebracht. Na de repetitie kwamen er enkele orkestleden naar mij en kon ik hier en daar nog wat raad geven.”

Resilience werd in 2015 gecomponeerd op vraag van de Koninklijke Harmonie Ypriana. Toenmalig voorzitter Filip De Leeuw en dirigent Nico Logghe gaven aan drie talentvolle orkestleden de opdracht om een nieuw werk te componeren voor het grote project ‘Ypres, as we remember’ dat Ypriana opzette in samenwerking met het culturele herdenkingsprogramma Gonewest. Klaas koos ervoor om de wederopbouw van Ieper centraal te stellen. “De titel van het werk betekent ‘veerkracht’ en verwijst naar de moed en kracht die de lokale bevolking in de jaren na de oorlog nodig had om haar stad opnieuw op de kaart te zetten”, zegt Klaas. Samen met de composities van Peter Leroy en Tom Hondeghem vormde dit werk het startpunt voor de muziekuitgeverij Ypress Digital Music Editions, met mede-Yprianist Christophe Pattyn als drijvende kracht.

Dirigent Nico Logghe zette Resilience na de eerste uitvoering in 2015 op het programma voor de Provinciale Orkestwedstrijd in het Concertgebouw Brugge. Daardoor leerden andere orkesten en muzikanten het werk kennen. Ook het Groot Harmonieorkest van de Belgische Gidsen voerde het stuk al verschillende keren uit. “Ik hoop dat met deze wedstrijd het werk en ook onze uitgeverij wat bekendheid krijgt, wat wel fijn zou zijn”, aldus Klaas, die van beroep freelance musicoloog en vormgever is. “Het componeren is een beetje een uit de hand gelopen hobby geworden, maar ik heb de smaak te pakken. Er komt dus zeker nog werk van mij.” Zaterdag is Klaas opnieuw in ons land en het eerste wat hij van plan is te doen: jawel, de repetitie van ‘zijn’ orkest bijwonen.