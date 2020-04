Voorzichtige stabilisatie aan opgenomen coronapatiënten in Jan Yperman Ziekenhuis: “Dat is hoopgevend.” Christophe Maertens

06 april 2020

13u29 0 Ieper Het Jan Yperman Ziekenhuis merkt voor het eerst een voorzichtige stabilisatie van het aantal opgenomen Covid-19 patiënten. “Het is echter nog te vroeg om te zeggen dat hiermee een trend is ingezet.”

De laatste cijfers tonen aan dat er op maandag 6 april over heel België in totaal 20.814 bevestigde Covid-19 gevallen zijn, dat zijn er 1.023 meer dan de dag daarvoor. In totaal stierven er in heel ons land 1.632 mensen aan de gevolgen van het virus, de laatste 24 uur waren er dat 185.

Van het totaal aantal doden stierven er 15 in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper. In het ziekenhuis liggen er momenteel 59 patiënten opgenomen met Covid-19, van wie 9 op de afdeling intensieve zorgen. Het ziekenhuis kon al 41 mensen ontslaan.

“We merken voor het eerst een voorzichtige stabilisatie van het aantal opgenomen patiënten”, zegt woordvoerder Pieter-Jan Breyne. “Het is nog te vroeg om te zeggen dat hiermee een trend is ingezet, maar het is wel hoopgevend.”

100 besmettingen in Ieper

Volgens de laatste cijfers zouden er in Ieper tot nu 100 bevestigde coronabesmettingen zijn vastgesteld, wat neerkomt op 2,87 per 1.000 inwoners. Voor Heuvelland zijn dat er 8 of 1,01 op 1.000. Langemark-Poelkapelle: 14 of 1,79 op 1.000. Poperinge: 38 of 1,93 op 1.000. Zonnebeke: 28 of 2,24 op 1.000 en Wervik: 48 of 2,56 op 1.000.

Op maandag 6 april waren er in onze provincie – op basis van de cijfers die voorhandig zijn - 2.303 mensen besmet met Covid-19, terwijl dat er daags voordien 2.212 waren. Ter vergelijking: in Oost-Vlaanderen zijn er 2.409 bevestigde gevallen, in Antwerpen 2.747, gevolgd door Limburg met 2.607 gevallen.

In onze provincie liggen er op dit moment 655 mensen in het ziekenhuis, dat zijn er vijf minder dan gisteren. In totaal bevinden zich op vandaag in West-Vlaanderen 128 mensen op intensieve zorgen, terwijl er dat 24 uur daarvoor 121 waren. Over heel de provincie worden er 83 mensen beademd.

Meer over Covid

Ieper

gezondheid