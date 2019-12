Voormalig bankier L&H opnieuw veroordeeld: man liet mensen investeren in verhaal rond 75 kg goud uit WO II Christophe Maertens

23 december 2019

Een voormalige bankier uit Ieper, die ook bij een nevendossier in de zaak Lernout & Hauspie was betrokken, werd door de rechter in Ieper veroordeeld tot een celstraf van 4 jaar, de helft met uitstel, en een geldboete. De man maakte mensen voor in totaal 1,5miljoen euro lichter, geld dat zou worden geïnvesteerd in (ongeloofwaardige) projecten in Ghana en Dubai. “Een schadevergoeding? Het zal het zelfde verhaal van L&H zijn zeker?”

Het was de witwascel van de politie die de bal aan het rollen bracht. De speurders merkten op een bepaald moment dat er grote sommengeld van de bankrekening van Eddy V. (65) uit Ieper naar het buitenland verdwenen. Na onderzoek bleek dat V. mensen had aangesproken om geld te investeren. Dat kon enerzijds in een plastiekfabriek in Dubai, die door de eigenaars werd verkocht voor 1,5 miljoen dollar. Daarnaast was er sprake van een project in Ghana, dat rond 75 kg goud uit de Tweede Oorlog draaide. Eddy V. beweert dat hij bij het opkuisen van de zolder van zijn ouderlijke woonst een briefje vond waarin sprake was van een investering doorzijn grootvader in 75 kg goud. Bij de inval van de Duitsers verdween het goud naar het buitenland en belandde tenslotte in Ghana. Daar werd het goud tengelde gemaakt. Dat geld moest via een Londense bank worden losgewerkt, wat wel wat kostte. Om die kosten te betalen ging Eddy V. op zoek naar geldschieters.

In Dubai zou het gaan om een fabriek die zou worden verkocht door kennissen van V. De man zou die hebben ontmoet samen met wijlen Jean-Luc Dehaene in de periode van L&H. Dehaene en zijn vrouw zouden zijn mede-investeerders zijn. De weduwe van Dehaene bleek echter van niets te weten toen ze met het verhaal werd geconfronteerd.

Nevendossier L&H

Het openbaar ministerie was niet mals voor V., die al een tijdje in voorarrest zit, en vorderde 4 jaar effectief. De openbare aanklager stoorde zich aan het verleden van V. De man werd immers door het hof van beroep in Gent veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel voor zijn aandeel in een nevendossier van Lernout & Hauspie. “Hij moet dus wel hebben geweten hoe het allemaal in zijn werk ging”, aldus de openbare aanklager.

Meester Koen Bentein, de raadsman van V., vroeg echter de vrijspraak. “Mijn cliënt is zelf slachtoffer. Hij heeft zich door anderen laten overhalen in de projecten te stappen”, klinkt het. Meester Bentein, die sprak van een slecht uitgevoerd onderzoek, vroeg zich af waarom de speurders het geld niet hebben opgespoord. “Niemand weet blijkbaar waar het naartoe is. Bij wie of wat is dat geld terecht gekomen in Ghana? Dat moest worden onderzocht, maar dat is niet gebeurd.”

Vriendin en zoon

De rechter vond dat allemaal goed en wel, maar zag toch voldoende bewijzen om de voormalige bankier te veroordelen. V. werd veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan de helft met uitstel, en een geldboete van 8.000 euro. Hij krijgt een beroepsverbod van 10 jaar opgelegd. Daarnaast worden een aantal geldsommen verbeurd verklaard. Aan een van de slachtoffers moet V. een schadevergoeding van 24.000 euro betalen. Ook van andere slachtoffers moet hij een

In het beklaagdenbankje zat naast Eddy V. zijn voormalige vriendin (71) uit Poperinge en zijn zoon. “Zijn vriendin wist van niets”, zei meester Michiel Battheu, die de vrouw bijstond op de rechtbank. “Er is inderdaad twee keer geld van haar rekening naar het buitenland overgeschreven, maar dat gebeurde op vraag van Eddy V. Die vrouw wist niet waarmee haar partner bezig was.” Ook voor de zoon klonk hetzelfde verhaal. De twee werden vrijgesproken.

Schadevergoeding?

Eddy V. excuseerde zich op de rechtbank en zei dat het nooit de bedoeling was zijn vriendin, zijn zoon of andere mensen in zoiets te betrekken. Enkele slachtoffers kwamen luisteren naar de uitspraak, maar wilden niets kwijt voor de krant. “Een schadevergoeding? Het zal het zelfde verhaal van L&H zijn zeker?”