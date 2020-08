Voorlopig één Covid-19-patiënt in Jan Yperman Ziekenhuis Laurie Bailliu

03 augustus 2020

16u14 0 Ieper In het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper ligt er voorlopig opnieuw één Covid-19-patiënt. Het ziekenhuis bereidt zich momenteel zo goed mogelijk voor op een tweede golf.

Het Jan Yperman Ziekenhuis kon een aantal weken coronavrij blijven. “Voorlopig hebben we opnieuw één Covid-19-patiënt in het ziekenhuis”, zegt hoofdarts Ilke Montag. “Wij proberen ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de tweede golf. We komen daarbij ook nog steeds wekelijks samen met het OMT, het Outbreak Management Team. Conform de wetgeving hebben we een plan opgesteld, waarbij de tweede golf in fases zou verlopen. We volgen verder het beleid zoals dat wordt opgelegd. Dus patiënten die zich ambulant aanbieden en terug naar huis kunnen, kunnen thuis verder uitzieken. Wie er erger aan toe is, wordt opgenomen.”