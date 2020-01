Voordracht: voorbij de ergernis, veranderende waarden doorheen generaties Christophe Maertens

08 januari 2020

08u46 1 Ieper De Walhoeve, een vzw uit de jeugdzorg, organiseert op vrijdag 17 januari een voordracht met als thema : ‘voorbij de ergernis, veranderende waarden doorheen generaties’. Spreker is de Noël Selis, directeur studiegebied onderwijs aan de VIVES hogeschool.

“De hedendaagse jongeren lijken het geloof in de ‘grote verhalen en tradities’ definitief kwijt te zijn. Wat rest is enkel het autonome individu dat voor zichzelf uitmaakt wat hij het beste vindt”, verduidelijkt Sofie Forrez, begeleidster bij jeugdzorg De Walhoeve. “De vraag naar wat ‘waarde’ heeft en zinvol is, wordt gedelegeerd naar het privéterrein. Alles lijkt te kunnen en te mogen: van iedere keuze wordt de keerzijde als legitiem erkend. Stabiliteit heeft plaats gemaakt voor onzekerheid. Oudere en jongere generaties lijken, te midden van deze context, een andere taal te spreken. Ieder zijn zin of doen wat je moet doen? Hoe wijd is de kloof en hoe valt ze te overbruggen?”

De voordracht vindt plaats op vrijdagavond 17 januari 2020 om 20 u in het auditorium van het P.Z. Heilig Hart, Poperingseweg 16 in Ieper. De inkom bedraagt 8 euro. Iedereen is welkom. “We sluiten de avond af met een nieuwjaarsreceptie. Voor alle aanwezigen schenken wij graag de echte Trappist van Westvleteren uit”, aldus nog de organisatoren. Inschrijven kan via www.dewalhoeve.be, via info@dewalhoeve.be of telefonisch op 057/40 07 47.

Vzw De Walhoeve is een organisatie binnen de Bijzondere Jeugdzorg. Er worden een dertigtal kinderen, jongeren en hun gezin begeleid. Dit gebeurt ofwel via een verblijf in Vleteren ofwel via dagbegeleiding in Veurne of Ieper.