Voordracht met meester Jef Vermassen afgelast: wie al een ticket kocht, krijgt geld terug Christophe Maertens

16 juli 2020

14u53 0 Ieper Het Buurtinformatienetwerk (BIN) Vlamertinge-Boezinge-Elverdinge-Brielen organiseerde op 19 maart een voordracht met advocaat Jef Vermassen in CC Vlamertinge. De spreekbeurt werd verplaatst naar 3 september, maar ook dan lijkt het onzeker of alles kan plaatsvinden. De organisatoren beslisten nu alles te annuleren.

“Met spijt in het hart moeten wij onze jaarlijkse voordracht afgelasten”, zegt Francis Rambour op de Facebookpagina van het BIN-netwerk. “Alles was tot in de puntjes geregeld tot door Covid-19 we de voordracht moesten verplaatsen naar 3 september. Gezien die datum geen enkel perspectief biedt, hebben we besloten geen nieuwe datum vast te leggen en de aangekochte tickets terug te betalen. Dat lijkt ons zinloos, want wellicht gaan er dan waarschijnlijk maar een beperkt aantal mensen mogen komen. “

De organisatoren gaan het geld van de al betaalde tickets terugstorten via overschrijving. Wie zijn ticket aankocht via een bestuurslid, mag die terug contacteren. Kaarten moeten worden terugbezorgd voor 30 september 2020, na deze datum worden geen kaarten meer terug betaald.