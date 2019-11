Voor rechter na verzaken kiesplicht Christophe Maertens

19 november 2019

09u05 0 Ieper Een vrouw uit Ieper moet zich voor de rechter in Ieper verantwoorden omdat ze verzaakte aan haar kiesplicht.

“Ik had de minnelijk schikking kunnen betalen, maar daarmee zou ik hebben toegegeven in de fout te zijn gegaan. Ik heb vertrouwen in het gerecht.” De 33-jarige vrouw zegt de nodige documenten niet te hebben ontvangen. “Er is iets fout gegaan met de bezorging van de documenten, en dat is al vaker gebeurd. De brieven komen bij mijn buur terecht.” De beklaagde had foto’s mee naar de rechtbank om aan te tonen dat er een voor de postbode verwarrende situatie is aan haar deur. “Ik kreeg wel een aanvraag om te gaan zetelen in een assisenjury en daarop ben ik wel ingegaan, waarom zou ik dan mijn kiesplicht verzaken?” De openbare aanklager merkte wel op dat in het kader van een goed nabuurschap de brieven toch konden worden afgegeven door de buurman. Vonnis op 16 december.