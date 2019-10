Voor het eerste gespot in de Benelux: de oranje poriënzwam Christophe Maertens

26 oktober 2019

09u59 5 Ieper In provinciaal domein De Palingbeek in Zillebeke werd een opmerkelijke zwam gespot: de oranje poriënzwam of Favolaschia Calocera. Ieperling Rudy Claeys, voorzitter van Natuurpunt Westland, deed de ontdekking.

Rudy was op zoek naar paddenstoelen toen hij plots een oranje kleur opmerkte. “Ik wist niet om welke zwam het ging, want ik had dat nog nooit gezien”, zegt de man. “Ik ben ten rade gegaan bij mensen van Natuurpunt en daar werd me gezegd dat het om een oranje poriënzwam of favolaschia calocera ging. Die werd voor het eerste gespot in Madagascar en kwam via Engeland op ons continent terecht.”

Rudy Claeys gaat regelmatig met Paddenstoelenwerkgroep De Bron op zoek aan paddenstoelen. Op het domein De Palingbeek ontdekte de groep al meer dan honderd soorten. “Er ligt daar veel dood hout, wat een perfecte voedingsbodem is voor paddenstoelen en zwammen.”

De paddenstoelenwerkgroep heeft als doel de belangstelling én de beoefening van de mycologie te bevorderen. Mycologie is het deel van de biologie dat zich buigt over onderzoek naar zwammen, paddenstoelen en schimmels. “Paddenstoelen zijn een wat moeilijker materie maar zowel beginners als gevorderden zijn welkom bij onze werkgroep”, klinkt het.