Voor het eerst in 92 jaar: Last Post zonder publiek onder de Menenpoort Peter Lanssens

15 maart 2020

10u14 210 Ieper De Last Post plechtigheid in Ieper blijft elke dag om 20 uur plaatsvinden. Zelfs Covid-19 kan die mooie traditie niet stopzetten. Maar het virus heeft wel degelijk ook hier gevolgen: er mag voor het eerst ooit geen publiek onder de Menenpoort staan.

Een ongezien beeld zaterdagavond: een door de politie afgezette Menenstraat in Ieper. Dit gebeurde om te voorkomen dat de bezoekers tot onder de Menenpoort stapten. De Last Post was tijdens de Tweede Wereldoorlog verboden, daarna nooit meer. Maar een Last Post zonder publiek onder de Menenpoort is, sinds de dagelijkse opvoering vanaf 2 juli 1928, werkelijk een uniek gegeven. De bezoekers moeten vanop afstand volgen. Wat de aanwezigen zonder morren respecteerden.

“Er werd op vraag van de Commonwealth War Graves Commission zaterdag pas enkele uren voor De Last Post beslist om de ceremonie op deze manier te laten plaatsvinden”, laat Jan Matsaert van De Last Post Association weten. “De ceremonie duurt twee minuten in deze vorm. En dat zal zo blijven, tot nader bericht. Er was zaterdagavond een beperkt aantal bezoekers (vanop afstand) aanwezig. Het aantal bezoekers zal wellicht verder blijven dalen de komende dagen. Ik verwacht dat er geen of niet veel buitenlanders meer naar Ieper zullen komen.”