Voor de 18de keer kamperen op school Christophe Maertens

17 oktober 2019

14u29 2 Ieper Het tweede leerjaar van Vrije Basisschool De Vlam in Vlamertinge werd het gevoel van kamperen bijgebracht.

Voor de 18de keer werd in de Vrije Basisschool De Vlam in Vlamertinge een camping gemaakt. Dat gebeurt telkens door de leerlingen van het tweede leerjaar. “Dit jaar hebben we niet gekozen voor een grote legertent, maar voor kleine tentjes waarmee we een echt campinggevoel creëren”, zeggen meester Karel Deweerdt en juf Lieve Pollet. Ouders en grootouders staken een handje toe.