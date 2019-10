Voltallige assisenjury bekijkt hoe donker plaats is waar Carmen werd doodgestoken Lieven Samyn HR

14 oktober 2019

21u27

Bron: Eigen berichtgeving 2 Ieper In Komen (Henegouwen) is vanavond de voltallige jury in de assisenzaak rond de vermoorde Carmen Garcia Ortega afgezakt naar de Handelsstraat. Daar proberen ze zelf vast te stellen hoe donker het was op de avond van de moord. Dat moeten ze weten om te kunnen inschatten of een getuige het slachtoffer op straat had moeten zien liggen of niet.

Carmen Garcia Ortega werd op 10 januari 2017 in Komen-Waasten op straat doodgestoken met 13 messteken, kort nadat ze de avondles Spaans verliet. Het gerecht gaat ervan uit dat haar man Daniel Deriemacker de dader is. Het telefonie-onderzoek bewijst dat hij die avond in de buurt was.

De speurders maakten een keurige tijdlijn van hoe zij denken dat de moord gebeurde. Maar volgens de verdediging klopt die niet. Die is ervan overtuigd dat Marie-Christine Delporte, bewoonster van de Handelsstraat, het slachtoffer had moeten zien liggen.

“Ge leest daar verdorie ’s nachts de krant op straat”, zei advocaat Pol Vandemeulebroucke tegen de speurders. Daarop besliste de voorzitter een plaatsbezoek te organiseren. Daarvoor heeft de politie vanavond de omgeving afgezet. Auto’s, fietsers en wandelaars moeten een perimeter van 50 meter respecteren.

BMW is ter plaatse

De BMW van het slachtoffer is ter plaatse. Een jas op het voetpad moet het slachtoffer voorstellen. De openbare straatverlichting bevindt zich aan de overkant van de straat.

De moord gebeurde wel in januari, niet in oktober. De vraag is dan ook of het in de wintermaand januari geen ‘ander donker’ is dan nu, in oktober. Ook de weersomstandigheden kunnen van belang zijn. Bij het begin van het plaatsbezoek vanavond begon het hevig te regenen, maar dat duurde niet lang.