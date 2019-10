Voltallige assisenjury bekijkt hoe donker plaats is waar Carmen werd doodgestoken Lieven Samyn HR

14 oktober 2019

21u27

Bron: Eigen berichtgeving 2 Ieper In Komen (Henegouwen) is vanavond de voltallige jury in de assisenzaak rond de vermoorde Carmen Garcia Ortega afgezakt naar de Handelsstraat. Daar proberen ze zelf vast te stellen hoe donker het was op de avond van de moord. Dat moeten ze weten om te kunnen inschatten of een getuige het slachtoffer op straat had moeten zien liggen of niet.

Die bewuste dag ontdekte een jonge vrouw even na 22 uur het levenloze lichaam van Carmen Garcia Ortega (35), vlak bij haar BMW Z3 in de Handelstraat in Komen. De getuige was samen met haar vriend door haar moeder opgehaald na een restaurantbezoek. Opvallend genoeg had die moeder toen ze vertrok - amper een kwartier eerder - helemaal niets opgemerkt. Nochtans stond haar voertuig toen zelfs pal achter de wagen van Carmen geparkeerd.

Ook op het proces benadrukte Marie-Christine Delporte dat er om 21.45 uur nog helemaal geen lichaam lag. Die verklaring staat lijnrecht tegenover het standpunt van het openbaar ministerie, dat de moord op basis van telefonie-onderzoek om 21.29 uur situeert. Een slordige twintig minuten later kan Deriemacker de moord volgens zijn advocaten onmogelijk gepleegd hebben, want toen zat hij thuis te sms’en.

De speurders legden uit dat het door de duisternis wellicht moeilijk was om het lichaam te zien. Volgens de verdediging werkt de straatverlichting net wel uitstekend. “Ge leest daar verdorie ’s nachts de krant op straat”, klonk het. Meester Pol Vandemeulebroucke stelde een plaatsbezoek voor om klaarheid te scheppen. Voorzitter Antoon Boyen ging daar uiteindelijk op in.

BMW Z3

Het hof en de jury werden met een bus naar Komen gebracht. Het plaatsbezoek start op de parking aan het Institut Saint-Henri en gaat van daaruit langs de Handelstraat naar de plaats van de feiten. Marie-Christine Delporte en haar dochter zullen zelf ook aanwezig zijn. Het is ook de bedoeling dat de BMW Z3 van het slachtoffer en een wagen gelijkend op die van Delporte zullen gebruikt worden om die situatie te reconstrueren.

Daarna zal het gezelschap zich verplaatsen in de richting van het station van Komen. Een andere kroongetuige werd langs die route even na 21.30 uur snel voorbijgewandeld door een in het zwart geklede man. Die vermoedelijke dader stapte volgens Frédéric R. even verderop in een Ford die lijkt op de Ford Fiesta die op het terrein van Daniel Deriemacker werd gevonden. Ook de kroongetuige is op vraag van de voorzitter aanwezig bij het plaatsbezoek.

De moord gebeurde wel in januari, niet in oktober. De vraag is dan ook of het in de wintermaand januari geen ‘ander donker’ is dan nu, in oktober.