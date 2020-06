Voka West-Vlaanderen waarschuwt: “Een brexitdrama bovenop de coronacrisis kan 11.000 jobs in West-Vlaanderen kosten” Christophe Maertens

12 juni 2020

16u45 0 Ieper De Kamer van Koophandel West-Vlaanderen (Voka) wil dat de regering er alles aan doet om te voorkomen dat er bovenop de coronacrisis nog een brexitdrama komt. Volgens de belangenorganisatie kan dat in West-Vlaanderen namelijk elfduizend jobs kosten. “Er is meer duidelijkheid nodig, maar gezien de coronacrisis is de kans klein dat die er snel komt.”

De gesprekken tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk over een brexit zijn in een impasse beland. “We dreigen op een Brits vertrek zonder akkoord af te stevenen eind dit jaar. Een verlenging van de onderhandelingen is noodzakelijk”, zegt algemeen directeur Bert Mons. “Niet alleen om tot een goed handelsakkoord te komen, maar ook om bedrijven meer tijd te geven om zich voor te bereiden. Dat is niet evident, want de uitkomst van de onderhandelingen is onduidelijk. Bovendien hebben ondernemingen nu de handen vol met de coronacrisis. Die eist alle aandacht en energie van onze bedrijven op. Er wordt met man en macht gewerkt om deze te doorstaan en dat zal nog maanden duren. Het is voor onze ondernemingen niet makkelijk zich om bovenop deze ongeziene crisis ook op een harde brexit voor te bereiden op 1 januari 2021. Er zijn al heel wat voorbereidingen getroffen in sectoren, bedrijven en havens, maar door de onzekere uitkomst van de onderhandelingen blijft er grote onduidelijkheid over heffingen. Er is meer duidelijkheid nodig, maar gezien de coronacrisis is de kans klein dat die er snel komt.”

Vrijhandelsverdrag

“Tegen eind dit jaar een akkoord rond krijgen, was sowieso een enorme uitdaging, wetende dat de onderhandelingen voor het vrijhandelsverdrag tussen Canada en de EU zeven jaar geduurd hebben. We dringen erop aan dat de federale en Vlaamse regering bij de Europese Unie en de EU-onderhandelaars druk zetten om tot een evenwichtig en ondernemingsvriendelijk handelsakkoord te komen en als daarvoor verlengingen nodig zijn, moet dit bepleit worden. Er mag bovenop de coronacrisis geen brexitdrama komen, wat in West-Vlaanderen nog eens elfduizend banen zou kunnen kosten. Het Verenigd Koninkrijk staat in voor negen procent van de Vlaamse export en is onze vierde grootste afzetmarkt, goed voor bijna 28 miljard euro aan export.”