Voka West-Vlaanderen vreest tot 16 miljard euro schade door coronacrisis: “We vragen dringend bijkomende maatregelen.” Christophe Maertens

18 maart 2020

10u14 0 Ieper De Kamer van Koophandel West-Vlaanderen (Voka) vraagt dringend bijkomende maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis voor de bedrijven in te dijken. Volgens Voka dreigt een kaalslag en stevenen we af op een verlies van 16 miljard euro. “We roepen de overheid op om gezonde bedrijven niet failliet te laten gaan en mensen hun job te laten behouden.”

Voka West-Vlaanderen roept al haar leden op om de nieuwe gezondheidsmaatregelen te respecteren en toe te passen. “Voka West-Vlaanderen stelt in de eerste plaats de gezondheid van de medewerkers voorop en vervolgens de continuïteit van de bedrijven”, zegt algemeen directeur Bert Mons. “Maar tegelijk waarschuwen we voor een economisch fiasco als er niet snel en ingrijpend meer steun voorzien wordt voor de bedrijven.”

Zware steunmaatregelen

Zoals het coronavirus zeer snel om zich heen grijpt, wordt de economische impact snel veel groter. “Vlak voor de aangekondigde verstrenging bleek uit een rondvraag dat drie kwart van de bedrijven al een omzetdaling door de coronacrisis liet optekenen. Zeven bedrijven op tien moeten al overgaan tot tijdelijke werkloosheid, bijna de helft wellicht al in de komende week. We verwachten met deze bijkomende maatregelen een nog grotere impact. De overheden hebben eerder al een eerste reeks van steunmaatregelen genomen, vooral gericht op horeca en handel. Maar nu dreigt een kaalslag bij heel veel bedrijven, de schade kan oplopen tot 16 miljard euro. We roepen de overheden op om zo snel mogelijk een bijkomende set van zware steunmaatregelen te activeren, zodat gezonde bedrijven niet failliet gaan en mensen hun job niet verliezen” aldus algemeen directeur Bert Mons.

Inreisverboden

Ook uit de ledenbevraging blijkt dat een op vijf bedrijven de omzet met minstens de helft ziet afnemen. “Voor 37 procent was dat omzetverlies het gevolg van preventieve maatregelen van de overheid, zoals sluitingen, inreisverboden of de afgelasting van evenementen. Daarnaast gaf bijna 30 procent aan dat ze in de tweede lijn getroffen worden door de preventieve maatregelen, bijvoorbeeld omdat hun klanten sluiten of geen nieuwe projecten meer opstarten. Iets meer dan 10 procent gaf aan dat de omzetdaling het gevolg is van personeelskosten. Onze economie kan dit niet overleven zonder bijkomende steunmaatregelen. We moeten alles op alles zetten om te vermijden dat deze crisis nog groter wordt dan de kredietcrisis van 2008-2009”, waarschuwt Bert Mons.

Tijdelijke werkloosheid piekt

De enquête maakt duidelijk dat bij 65 procent van de bedrijven de activiteiten binnen de maand zullen stokken door toeleveringsproblemen. “66 procent ondervond problemen met de export van goederen. Meer dan een derde van de bedrijven kende nu al onverwachte personeelstekorten als gevolg van de coronacrisis. Dit zal nog sterk toenemen als gevolg van de nieuwe gezondheidsmaatregelen die gisterenavond werden aangekondigd”, aldus de directeur.

Bijkomende maatregelen

Op Vlaams niveau zijn een aantal maatregelen genomen. Voka vraagt dat ook op federaal niveau snel en kordaat maatregelen genomen en uitgevoerd worden:

• uitbreiden en vereenvoudigen van de procedure voor tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht en economische redenen zodat dit snel kan aangevraagd worden.

• uitstel of spreiding van betaling voor personenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW en bedrijfsvoorheffing.

• de maand gewaarborgd inkomen bij ziekte omwille van coronavirus op te nemen in de ziekteverzekering in plaats van te betalen door de werkgever.

• een waarborg- en overbruggingsplan van de regeringen, de Nationale Bank en de financiële instellingen voor de bedrijven die hun leningen of kredieten niet kunnen aflossen of in liquiditeitsnood geraken.