Voka West-Vlaanderen verontwaardigd over gebrek aan duidelijkheid over heropstart economie Christophe Maertens

16 april 2020

12u14 0 Ieper De Kamer van Koophandel (Voka) West-Vlaanderen begrijpt de verwachte verlenging van de veiligheidsmaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad, maar vindt dat de overheid te lang wacht met een slim en gefaseerd exitplan voor de economie.

“Op enkele aanpassingen na, blijft alles nog minstens twee weken hetzelfde. Dat is onverantwoord en onze ondernemingen reageren terecht verontwaardigd”, vindt Bert Mons, algemeen directeur van Voka West-Vlaanderen. “De gezondheid primeert, dat hebben we steeds gezegd, maar er is nood aan perspectief en een plan. Steeds meer bedrijven willen weer opstarten en in andere Europese landen zien we nu al dat men stappen in die richting onderneemt. Bovendien hebben onze ondernemingen al massaal maatregelen getroffen om veilig te kunnen werken. Willen we voorkomen dat medewerkers hun job verliezen, dan zijn er dringend maatregelen nodig voor een slimme en gefaseerde heropstart van de economie.”

Omzetverlies

Voor Voka West-Vlaanderen is de balans van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van vandaag ronduit zwak. “Er wordt te veel vooruitgeschoven en er is geen enkel perspectief noch voor de ondernemingen noch voor hun medewerkers. Onze ondernemingen zien af. De cijfers zijn en blijven hallucinant. Bijna negen op de tien bedrijven lijdt omzetverlies, maar toch zijn er week na week meer ondernemingen die de rug willen rechten, die de draad opnieuw willen oppikken. Maar dan is er wel snel perspectief nodig, een routeplan om de economie die nu in lockdown zit, slim en gefaseerd weer open te stellen. Een langere lockdown zonder perspectief kunnen we ons niet veroorloven”, vindt Bert Mons.

Uit de recentste enquête van Voka blijkt dat twee op de drie ondernemingen nu al coronaproof kunnen werken en nog eens twee op de tien wil nog extra maatregelen treffen om de veiligheid van de medewerkers te garanderen. Voka West-Vlaanderen vraagt dat onmiddellijk werk wordt gemaakt van de door de regering verwachte protocollen voor veilig werk.