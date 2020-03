Voka West-Vlaanderen tevreden met coronaprocedure voor tijdelijke werkloosheid Christophe Maertens

20 maart 2020

14u50 0 Ieper De Kamer van Koophandel West-Vlaanderen (Voka) verwelkomt de ‘coronaprocedure’, de eenvormige procedure en automatische toekenning voor tijdelijke werkloosheid door overmacht.

“Het kluwen van stelsels, voorwaarden en procedures voor tijdelijke werkloosheid zorgde voor heel wat onduidelijkheid en ongerustheid bij ondernemingen in deze coronacrisis”, zegt directeur Bert Mons. “Bovendien dreigde het systeem uit haar voegen te barsten door een tsunami aan gelijktijdige aanvragen. We zijn blij dat minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Nathalie Muylle onze oproep beantwoordt. Hoewel veel van onze West-Vlaamse bedrijven aan de slag mogen, blijven zijn er jammer genoeg ook andere die de voorbije dagen gedwongen werden in overlevingsmodus te gaan. Bij die bedrijven staat het water hen aan de lippen. De coronaprocedure voor tijdelijke werkloosheid neemt kopzorgen weg bij ondernemingen en zeker ook bij onze medewerkers. Voor veel ondernemingen was het niet duidelijk of ze een aanvraag moesten indienen door overmacht of omwille van economische redenen. De coronaprocedure voor tijdelijke werkloosheid neemt deze onduidelijkheid weg.

Zekerheid

Daarnaast werd het stelsel zelf vereenvoudigd. Het geldt nu voor arbeiders en bedienden, zodat meer bedrijven voor hun medewerkers een aanvraag kunnen indienen. “We hopen dat zo veel mogelijk bedrijven kunnen blijven draaien en zo veel mogelijk medewerkers aan de slag blijven. Maar we vinden het goed dat minister Muylle in deze crisistijden zo veel mogelijk hindernissen uit de weg ruimt. Zo kunnen bedrijven zich focussen op het overeind houden van hun organisatie, terwijl er een vangnet is dat de koopkracht van onze medewerkers beschermt”, besluit Mons.