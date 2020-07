Voka West-Vlaanderen maakt eerste balans op na coronacrisis: “De arbeidsmarkt in onze provincie recht de rug, althans voorlopig” Christophe Maertens

10 juli 2020

07u14 2 Ieper Na 17 weken coronacrisis maakt de belangenorganisatie Kamer van Koophandel West-Vlaanderen (Voka) een eerste voorzichtig balans op: opnieuw meer vacatures en minder tijdelijke werkloosheid. “We zijn voorzichtig positief”, zegt gedelegeerd bestuurder Bert Mons.

Bij het uitbreken van de coronacrisis kreeg het aantal vacatures vrijwel onmiddellijk een fikse dreun, aldus Voka. “De negatieve trend lijkt zich nu te herstellen. De laatste cijfers van juni tonen aan dat de West-Vlaamse bedrijven terug meer vacatures aanmelden bij de VDAB. In juni konden we zelfs een stijging waarnemen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (3.991 ten opzichte van 3.750 vorig jaar). Deze cijfers stemmen ons voorzichtig positief”, aldus Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen. “Ondernemingen lijken de draad terug op te pikken. Ze zijn er zich van bewust dat menselijk kapitaal een essentieel element is om terug aan te knopen met de groei en de innovatiekracht die hen voor de uitbraak van het coronavirus kenmerkten.”

Personeelsbestand

De piek in tijdelijke werkloosheid lijkt voorbij. De versoepelde maatregel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht heeft zijn nut bewezen. “Daardoor konden heel wat ondernemingen vermijden dat er nu al in het personeelsbestand moest worden gesnoeid”, zegt Mons. “In onze provincie zien we een herstel sinds mei. In juni is het aantal tijdelijk werklozen zelfs gehalveerd. Heel wat ondernemingen hoeven er zelfs helemaal geen beroep meer op te doen. Toch is voorzichtigheid geboden: ondertussen zitten we immers volop in de vakantiemaanden en vastgelegde vakantie primeert op eventuele werkloosheid.”

Overgangsmaatregelen

“De recente cijfers zijn hoopvol, maar we moeten waakzaam blijven”, aldus Voka West-Vlaanderen. “De tijdelijke werkloosheid door overmacht zal vanaf september niet meer zo toegankelijk zijn als tijdens de vorige maanden. Daarom dringen we er bij de federale overheid op aan dat de precieze spelregels inzake de regimes tijdelijke werkloosheid en eventuele overgangsmaatregelen die zullen gelden vanaf september snel duidelijk worden.”