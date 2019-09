Voetbalster (22) krijgt klappen van tegenspeelster en haar ouders: “Dit heb ik nog nooit meegemaakt” Christophe Maertens

13 september 2019

18u21 3 Ieper De damesvoetbalwedstrijd Brielen Sport-Menen United is serieus uit de hand gelopen. Brielen-speelster Taramis Geldhof (22) werd na de match hard aangepakt door een tegenspeelster en haar ouders. Ze moest met de ambulance naar het ziekenhuis worden gevoerd. “Ik voetbal al 10 jaar maar dit heb ik nog nooit meegemaakt”, aldus Taramis.

Brielen Sport werkte zijn laatste wedstrijd af tegen Menen United. Na afloop van de match kwam het tot een incident, waarbij de 22-jarige Taramis Geldhof uit Vlamertige het wel heel hard te verduren kreeg. De twintiger zag op een bepaald moment dat haar moeder in een discussie was verwikkeld met de ouders van een speelster van Menen.

Taramis maakte een handgebaar (‘hondenbek’, red.) dat die mensen tot zwijgen aanmaande, maar dat werkte als een lap op een rode stier. Zowel de speelster als haar ouders kwamen op Taramis afgestormd. Ze werd tegen de grond gewerkt en kreeg klappen te verwerken. Enkele supporters kwamen tussenbeide, maar ze konden niet vermijden dat Tamaris meerdere verwondingen opliep. Een ambulance moest haar naar het zieken huis brengen.

Racisme

Op de website van de Krant van West-Vlaanderen spreekt de speelster van Menen United van een daad van racisme. “Tijdens de wedstrijd werd ik al geviseerd door de supporters van de tegenstander, puur omdat ik Waal ben en dus Frans spreek”, klinkt het.

“Na de wedstrijd bleef ik nog wat na in de kantine nadat mijn teamgenoten al vertrokken waren. Toen ook wij aanstalten maakten om te vertrekken, werd ik aangevallen door een speelster van de tegenstander. Toen ik verhaal wou halen waarom ze zo gemeen tegenover Walen deed, begon ze mij te duwen en te slaan. Uiteindelijk keerde heel die spelersgroep zich tegen mij en mijn ouders. Het was een daad van racisme. Zowel mijn ouders als ikzelf hebben blessures opgelopen. Mijn mama heeft last van haar schouder, knie en rug. Mijn vader verloor twee tanden en heeft last van zijn knie en schouder. Ikzelf heb last van mijn ogen en heb krabwonden en blauwe plekken over mijn hele lichaam.”

Hersenschudding

“Het doet mij enorm veel pijn dat het meisje dat mij aanviel, durft te zeggen dat zij het slachtoffer is van racisme terwijl ik aangevallen ben geweest door haar en haar ouders”, zegt Tamira op Facebook. “Ik was bewusteloos en ben naar spoed afgevoerd. Ik bleek een hersenschudding opgelopen te hebben en had overal blauwe plekken en schrammen. Ik had overal pijn. Die moeder trok heel hard aan mijn haren toen ik probeerde recht te komen. Ik heb gelukkig veel steun gekregen van en veel mensen hebben gezien wat er was gebeurd. Hopelijk kan ik vlug weer gaan werken en wordt de pijn in mijn rug en hoofd rap minder. Ik ben bang en droom al de hele tijd dat ze me zal komen opzoeken. Ik voetbal al 10 jaar en heb dit nog nooit meegemaakt.”