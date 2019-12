Vluchters en combi eindigen in gracht na achtervolging LSI

25 december 2019

21u50

Bron: LSI 2 Ieper Tussen Dikkebus (Ieper) en Dranouter (Heuvelland) is woensdagavond een achtervolging op een verdacht voertuig zowel voor het vluchtende voertuig als voor een politiecombi in de gracht geëindigd. Eén inzittende kon worden opgepakt, twee anderen sloegen op de vlucht. Tal van patrouilles en een helikopter hielden een klopjacht.

Rond 18u30 merkte een politiepatrouille langs de Dikkebusseweg in Dikkebus een verdacht voertuig op. Toen de agenten het wilden controleren, sloeg het op de vlucht. Het kwam tot een achtervolging die voor beide voertuigen in de gracht eindigde in Dranouter. Eén agent raakte daarbij lichtgewond.

Of de klopjacht op twee vluchtende verdachten iets heeft opgeleverd, is nog onduidelijk. De agenten op het terrein kregen steun van een helikopter in de lucht.