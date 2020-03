Vleterbeek treedt uit oevers, fuiftent Chiro onder water gelopen LSI/CMW

06 maart 2020

13u07

Bron: LSI/CMW 0 Ieper In het centrum van Westvleteren is donderdagnacht de grote fuiftent van Chiro Pimpernel onder water gelopen. De hevige regenval zorgde er voor dat de Vleterbeek buiten haar oevers trad. De Chiroleiding toverde ondertussen al een alternatieve locatie en een andere tent uit de mouwen. “Het wordt nog een drukke avond en zaterdag”, kan hoofdleider Jarne Vermeulen toch nog lachen.

De aanhoudende regen van donderdagavond en –nacht zorgde in de Westhoek her en der voor verzopen velden en weiden. Enkele wegen kwamen ook (gedeeltelijk) onder water te staan omdat dijken en grachten het niet meer konden slikken. Dat was onder meer het geval langs de Veurnseweg (N8), in de buurt van de Kapellestraat (zie foto). Grote problemen of ondergelopen huizen leverde dat niet op. In de regio Poperinge, Ieper en Wervik liepen zo’n 60 meldingen bij de brandweer binnen. In de loop van de ochtend kwamen daar nog een dertigtal oproepen uit de omgeving van Veurne en Lo bij, door het water dat via de Ijzer naar de zee stroomde.

Zwaarst getroffen bleek bij dageraad de weide waarop Chiro Pimpernel uit Vleteren haar fuiftent voor de jaarlijkse Bar Canard van zaterdagavond al had neergepoot. “De Vleterbeek is overgelopen, met als gevolg dat het water in de tent zo’n halve meter hoog staat”, vertelt Jarne Vermeulen. “Gelukkig stond nog geen materiaal in de tent maar daar iets organiseren is geen optie. Het water trekt maar langzaam weg. We waren volledig verrast. Op die locatie wordt de fuif al 11 jaar georganiseerd. Nooit leverde dat problemen op.”

Maar ondertussen is er al een oplossing. “Amper 200 meter verder, op zichtafstand, kunnen we met een andere tent op een andere, hoger gelegen en dus drogere weide terecht”, vervolgt Jarne. “Het wordt wel nog alle hens aan dek om vrijdagavond de tent nog op te trekken. Gelukkig kunnen we op veel steun van de 25-koppige leidingsgroep, vrienden, vrijwilligers en ouders rekenen. Zaterdag wordt de tent dan volledig ingericht.”

De Bar Canard-fuif start zaterdagavond om 21.30 uur met 10 gratis vaten. Er wordt zo’n duizend man verwacht. De fuif is voor de Chiro heel belangrijk om de kosten voor het jaarlijkse kamp wat te kunnen drukken.