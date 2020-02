Vlamertinge voor, tijdens en na WO I in oude postkaarten Christophe Maertens

03 februari 2020

10u41 0 Ieper Heemkring Flambertus kijkt op donderdag 6 februari 100 jaar terug in het verleden aan de hand van oude postkaarten.

“Jean-Pierre Deroo heeft op basis van de verzameling van zijn schoonvader, wijlen voorzitter Ghislain Cornette, een wandeling samengesteld door Vlamertinge vóór, tijdens en na de Eerste Wereldoorlog”, zegt Fernand Vanrobaeys van de Heemkring. “Het toen al mooie dorp werd grondig vernield, maar netjes heropgebouwd nadien. Is het niet leuk te zien hoe die veranderingen in de loop der jaren tot stand zijn gekomen? Wat gebeurde er zo allemaal tijdens die oorlog met ons dorp, en hoe sterk is ons dorp ondertussen geëvolueerd? Als eerste komt de Poperingseweg aan bod, 45 jaar geleden nog bestaand uit de Poperingestraat, de Dorpsstraat en de Ieperstraat. Al wie van dicht of van ver iets met deze straat te maken heeft, zal zeker geïnteresseerd zijn om die straat eens te bekijken zoals ze erbij lag vóór 1914. En wie hierover nog verhalen of weetjes heeft, of eventueel zelfs oude foto’s, wordt vriendelijk uitgenodigd deze met ons te delen.” Het evenement vindt plaats nu donderdag 6 februari om 19.30 uur in OC Vlamertinge langs de Poperingseweg in Vlamertinge. Toegang: 2,5 euro.