Vlaanderen pompt meer dan 500.000 euro in Ieperse sport-, jeugd- en cultuurverenigingen Christophe Maertens

03 juni 2020

11u03 1 Ieper Vlaanderen trekt 87 miljoen euro uit voor de lokale sport-, jeugd- en cultuurverenigingen die door de coronacrisis heel wat inkomsten mislopen hebben. “Deze extra middelen zijn voor veel van onze verenigingen de redding om te kunnen blijven voortbestaan.”

Corona hakte de voorbije maanden hard in op het verenigingsleven. Vele lokale sportclubs, toneelgezelschappen of jeugdverenigingen zagen heel wat inkomsten verloren gaan. Een eetfestijn, een lokale wafelverkoop of een jaarlijks theateroptreden geven hen normaal de nodige zuurstof om doorlopende uitgaven te kunnen betalen. “We weten dat we met deze impuls niet alle kosten kunnen dekken”, zegt minister Weyts. “Maar het is in de eerste plaats een appreciatie voor de belangeloze inzet van zoveel Vlamingen.”

“Vlaanderen pompt 546.126 euro in de sport-, jeugd- en cultuurverenigingen in Ieper”, zegt schepen van Jeugd Dimitry Soenen (N-VA). “Deit geld is voor veel verenigingen de redding om te kunnen blijven voortbestaan.”