Vlaams muziekfeest met Jo Valley en de Romeo’s Christophe Maertens

19 juni 2019

11u00 0 Ieper De Stad Ieper viert naar jaarlijkse gewoonte samen met Vlaanderen het feest van de Vlaamse Gemeenschap. Op 11 juli zijn er tal van optredens gepland op de Grote Markt.

Naar goede jaarlijkse gewoonte viert Ieper samen met Vlaanderen het feest van de Vlaamse Gemeenschap op 11 juli. Dan vindt het Vlaams Muziekfeest plaats. Op de Grote Markt in Ieper beginnen er om 15 uur optredens van Jo Vally, Rene Redley, Johan Veugelers, Lindsay, Swoop en de Romeo’s. Naast een muziek, zijn er tal van eet- en drankstandjes. De inkom is gratis. Daarna vindt de eerste grote zomermarkt plaats in Ieper. Vanaf 17 uur zijn allerlei leuke kraampjes, fijne muziek, heel wat animatie en activiteiten voor kinderen te vinden in de Rijselstraat.