Vlaams minister Lydia Peeters onderzoekt alternatief tracé Ieper-Veurne Christophe Maertens

14 februari 2020

12u47 4 Ieper Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld) zal naast de aanpassingswerken aan de huidige N8 Ieper-Veurne een alternatief tracé voor de verbinding Ieper-Westkust onderzoeken. “Het regeerakkoord heeft de verbinding Veurne – Ieper als een groot project opgenomen. Met het oog op een degelijk ontsluiting van de Westhoek, zal ik een aanvullend onderzoek opstarten. Ik ga na of de aanstelling van een bemiddelaar een oplossing kan bieden en de opstart van de procedure ‘complexe projecten voor de verbinding Ieper – Veurne’ aangewezen is”, aldus minister Peeters.

Open Vld-politica Emmily Talpe is al lang pleitbezorger van een goede verbinding Ieper-Veurne. Al jaren wordt gezocht naar een oplossing om het verkeer van de Zuidelijke Westhoek naar de kust en omgekeerd vlotter en veiliger te laten verlopen. “Oorspronkelijk was het de bedoeling om de A19, die nu van Kortrijk naar Ieper loopt, door te trekken tot in Veurne, maar ondertussen sleept het dossier al meer dan een halve eeuw aan. De nood is er nochtans: de N8 staat bekend als een zeer onveilige gewestweg”, aldus Talpe. Los van de broodnodige aanpassingen om de verkeersweg verkeersveiliger en fietsvriendelijker te maken, is er het aspect van de ontlasting van de dorpen én de economische groei van de regio. “Een alternatieve verbinding voor het doorgaand verkeer is hierbij cruciaal”, aldus Talpe. “Het is dan ook een goede zaak dat in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord de aanpak van ‘de verbinding Ieper-Veurne’ werd opgenomen als groot project.”

Oosterweelverbinding

In een schriftelijke vraag vroeg Talpe minister Peeters om, naast de initiatieven om de leefbaarheid en verkeersveiligheid van de N8 te verhogen, stappen te zetten naar een alternatief tracé. Talpe verwees naar haar eerder voorstel om een onafhankelijke bemiddelaar aan te stellen, zoals in het dossier van de Oosterweelverbinding. Peeters reageerde positief en gaf aan daarvoor een aanvullend onderzoek op te starten.

Eén van de mogelijkheden daarbij is de opstart van een procedure ‘complexe projecten’. De aanpak daarvoor werd in 2015 gelanceerd door de Vlaamse overheid, met de bedoeling moeilijke en ingewikkelde projecten binnen een aanvaardbare termijn en met een zo groot mogelijk draagvlak te realiseren. “De procedure voorziet begeleiding op maat en betrekt alle actoren alsook het brede publiek. Er wordt een alternatievenonderzoeksnota opgesteld die nagaat welke alternatieven er mogelijk zijn en wat de effecten zijn. Deze nota gaat ruimer dan milieukundig onderzoek maar neemt ook ruimtelijke en economische aspecten mee”, licht Talpe toe.

Jan Ypermanziekenhuis

Ondernemersorganisatie Voka – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen reageert enthousiast en stelde alvast een brief aan minister Peeters op waarin ze de opstart van een procedure complexe projecten voor de verbinding Ieper-Veurne bepleit. “De werkwijze van de procedure is toekomstgericht. Ze vertrekt niet vanuit knelpunten, maar wel vanuit mogelijkheden. Deze vernieuwende procesaanpak integreert alle aspecten – ook de economische – en kan zo komen tot een allesomvattende oplossing voor dit dossier. Om de welvaart en ontwikkeling van een hele regio te garanderen, is het immers van essentieel belang dat er een vlotte en moderne verbinding tussen Ieper en de Westkust wordt gerealiseerd”, aldus Bert Mons, algemeen directeur Voka West-Vlaanderen. De open brief werd mee ondertekend door Unizo West-Vlaanderen, het Jan Ypermanziekenhuis en door de Ieperse bedrijvenvereniging (IEBEVE).