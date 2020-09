Vlaams minister Diependaele ondertekent toekenning van restauratiepremie Belfort en Lakenhallen: “Na herstel kunnen ze weer schitteren in hun volle glorie” Christophe Maertens

23 september 2020

17u13 6 Ieper Vlaams minister Matthias Diependaele (N-VA) heeft woensdag een bezoek gebracht aan de grote restauratie van het Belfort en de Lakenhallen in Ieper. De minister ondertekende daarbij de toekenning van de restauratiepremie die het voorbestaan van het belangrijk monument moeten garanderen. “Deze gebouwen kunnen na herstel weer schitteren in hun volle glorie.”



Minister Diependaele zakte woensdag speciaal naar Ieper af om de toekenning van de premie voor de restauratie van de Belforttoren en de Lakenhallen te ondertekenen. “Ik ben blij dat met deze eerste schijf van meer dan twee miljoen euro steun van de Vlaamse overheid het Belfort en de Lakenhallen van Ieper in ere hersteld worden”, aldus de minister. “Al sinds de 13de eeuw staan deze gebouwen als het ware symbool voor de trotse stad en voor onze gedeelde Vlaamse geschiedenis en identiteit. Willen we erfgoed behouden, dan moeten we het aanpassen aan hedendaagse noden voor de generaties na ons. Deze monumenten kunnen na de restauratie weer schitteren in hun volle glorie.” De totale investering in een eerste fase bedraagt 4.329.796 euro. Dat geld dient voor de werken aan de Belforttoren.

Draak

Voor de restauratie werd architectenmaatschappij Juxta-Arter aangesteld. De aannemer is Monument Vandekerckhove. “We zijn blij dat we dit mogen doen”, zegt Andy Depreitere, uitvoeringsdirecteur bij Monument Vandekerckhove. “In een eerste fase pakken we de Belfortoren aan. Op dit moment zijn we bezig met het optrekken van een stelling rond de toren. In november gaan de draak en de top van de Belforttoren er in hun geheel af. Tijdens de werken zal een tijdelijk dak de romp van toren tegen waterinfiltratie beschermen.”

In 2021 gaan de werken onafgebroken verder. “De vier arkeltorens en de houten structuur van de torenspits worden in januari gedemonteerd. Ook de beiaard wordt omzichtig gedemonteerd om in juli te worden teruggezet. Tussen februari en mei zijn interne structurele werken gepland aan de verschillende vloerplaten in de torenromp. Vanaf de zomer van 2021 wordt de toren zowel binnen als bovendaks opnieuw opgebouwd. In het najaar worden de arkeltorens en de spits gereconstrueerd. Het einde van de werken is voorzien begin 2022”, aldus nog Andy Depreitere.

Groot scherm

Het is de bedoeling dat de inwoners van de stad worden betrokken bij de werken. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn een aantal geplande activiteiten on hold geplaatst. De stad volgt de situatie op de voet op en gaat na wat haalbaar is. “Het staat vast dat er een aparte website komt om de werken te kunnen volgen”, zegt burgemeester Emmily Talpe. “Een groot scherm van 60 vierkante meter zal op de stelling niet alleen de vooruitgang van de werken projecteren, maar tijdens de duur van de restauratie dienstdoen als openluchtcinema voor Ieperlingen en toeristen.”

De draak krijgt voorlopig onderdak in het Yper Museum. “Een volledig jaar zal deze eregast door het museum in de schijnwerpers worden gezet”, weet de burgemeester. “Er komt vanaf november een gratis expositie waarbij de mooiste stukken uit de collectie – waarop de draak te zien is – worden tentoongesteld. Daarnaast verschijnt aan het eind van het jaar ook een prachtig geïllustreerd kinderboek waarin de Ieperse draak een hoofdrol speelt. Op de website en socialemediakanalen van het Yper Museum kan je vanaf november nieuwtjes rapen over de draak.”

Begane grond

“De Lakenhallen en het Belfort van Ieper zijn wereldwijd een symbool van hoop en herstel na de verwoestingen van de oorlog. Want de Ieperlingen bouwden koppig ‘hun’ belfort opnieuw op, ook al wilden de Britten er een waardig oorlogsmonument van maken. Sinds 1999 behoort de Belforttoren van Ieper samen met 31 andere belforttorens tot het Unesco Werelderfgoed”, legt schepen Philip Bolle uit. “Dat betekent dat het gaat om ‘erfgoed van een unieke en universele waarde voor de mensheid’. Naast de hoop van wederopbouw symboliseren de Lakenhallen en het Belfort nog steeds het luisterrijke middeleeuwse verleden van de stad. Doorheen de geschiedenis en wisselende symbolieken is er altijd één constante: ze staan symbool voor de stad zelf. Wie Ieper zegt, ziet dit prachtige gebouw voor zich verschijnen. Dat was 700 jaar geleden zo en nu nog steeds. Daarom is het belangrijk dat we als stad zorg dragen voor dit symbolische gebouwencomplex. Stad Ieper is de minister dan ook heel dankbaar voor de belangrijke financiële steun vanuit Vlaanderen.”

Om het bezoek af te sluiten, liet de minister zich, samen met schepen Bolle, nog eens omhoog takelen met de torenkraan. Ook de burgemeester en schepen Soenen deden dat. “Het was wel even schrikken toen onze mand begon te tollen”, aldus Philip Bolle eenmaal terug op de begane grond.