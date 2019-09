Vlaams Belang wil paaltjes op de hoek Brugseweg met Potyzestraat (maar burgemeester wil er niet van weten) Christophe Maertens

03 september 2019

15u04 6 Ieper Op de gemeenteraad heeft raadslid Nancy Six van Vlaams Belang voorgesteld om paaltjes te plaatsen op de hoek Brugseweg met Potyzestraat. “Ik kreeg de melding dat sommige automobilisten die uit Ieper komen veel te kort de Potyzestraat indraaien”, zegt Six.

Nancy Six had eerder in de verkeerscommissie al opgemerkt dat er een gevaarlijke situatie was gemeld. “Buurtbewoners hadden me laten weten dat er autobestuurders die vanuit Ieper kwamen veel te kort de Potyzestraat indraaiden sinds het kruispunt is heraangelegd. Er zijn zelfs bandensporen zichtbaar, het gaat dus niet om een eenmalig feit. Ik had de commissie gevraagd het niet mogelijk was om daar bijvoorbeeld een paaltje of een boordsteen te plaatsen, voor er een voetganger wordt gegrepen.” Six kreeg als antwoord op haar vraag in de verkeerscommissie dat er op het voetpad geen maatregelen konden worden genomen omdat dit het voetpad zou versmallen. “Dat lijkt me nogal ‘kort door de bocht’”, aldus Six. “Het lijkt mij perfect haalbaar om op de borduursteen kleine paaltjes met plaatsen, waardoor autobestuurders hun bocht breed genoeg moeten nemen.”

Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) zegt dat er niet licht werd gegaan over de vraag van raadslid Six. “Maar het voorstel met de paaltjes werd niet weerhouden”, aldus de burgemeester. “Paaltjes hebben voordelen, maar ook nadelen, door de impact op de vrije doorgang, de toegankelijkheid voor iedereen, ook rolstoelgebruikers. Het kan in ieder geval niet de bedoeling zijn dat we met een oplossing een nieuw probleem creëren. We willen wel nog nadenken over mogelijke alternatieven.”