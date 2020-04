Vlaams Belang Ieper wordt IEPER2030 met klaprozen en belfort in het logo: “Uit fierheid op onze stad” Christophe Maertens

20u00 0 Ieper IEPER2030 is een nieuwe Ieperse partij die in de plaats komt van de Vlaams Belang-fractie. Die verdwijnt uit de gemeenteraad na een vertrouwensbreuk met het nationaal bestuur. “We focussen ons alleen nog op het reilen en het zeilen van onze stad, vandaar ook de Ieperse symbolen in ons logo.”

Vlaams Belang-fractieleider Nancy Six stapte onlangs uit de partij na een vertrouwensbreuk met het nationaal bestuur. Ook gemeenteraadslid Saskia Dehollander en vier andere bestuursleden volgden haar voorbeeld. Daardoor zetelt er geen Vlaams Belang-fractie meer in de Ieperse gemeenteraad. “Tijdens de digitale gemeenteraad van 4 mei zal akte genomen worden van de wijziging van onze fractienaam. Vlaams Belang verdwijnt en IEPER2030 doet zijn intrede”, zegt Six.

Toonbeeld van wederopbouw

Er werd fel nadacht over de nieuwe naam en het nieuw logo. “De naam Ieper spreekt voor zich. We focussen ons alleen op het reilen en zeilen in onze thuisstad en het welzijn van de Ieperlingen. We nemen geen standpunten in bij dossiers en thema’s waar we op lokaal vlak geen inspraak in hebben, wat niet wil zeggen dat we daarover geen mening hebben.”

In het logo van de nieuwe partij zijn de contouren van de belforttoren en enkele klaprozen te zien. “Het belfort is een icoon van onze stad, de trots van de Ieperlingen, maar ook het toonbeeld van de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog. Hiermee willen we de fierheid op onze stad met haar rijke geschiedenis symboliseren.”

Met het cijfer 2030 wil de nieuwe partij aantonen dat ze toekomstgericht werkt. “We komen niet meer terug op eerdere standpunten of beslissingen, maar richten ons volledig op het heden en de toekomst. We starten in 2020 en een termijn van tien jaar is lang genoeg in het politieke wereldje, dus vandaar 2030. We hebben nu nog vier jaar in de huidige legislatuur om te werken aan onze naamsbekendheid om dan bij de volgende verkiezingen met een nieuwe lijst te kunnen opkomen. In de veronderstelling dat we dan opnieuw verkozenen zullen hebben, kunnen we vanaf 2024 proberen een en ander te realiseren tegen 2030.”

Kleuren

De kleuren zwart en wit op de achtergrond in het logo staan voor respectievelijk ernst en kracht, maar ook voor negatieve zaken die we in de samenleving terugvinden, en voor zuiverheid, licht en waarheid. De twee rode klaprozen staan symbool voor de spontane vreugde van de natuur. “Klaprozen zijn het symbool van de Eerste Wereldoorlog omdat ze herbloeiden in de slechtste slagvelden van de Somme en Vlaanderen. De rode kleur verwijst naar het bloed dat vergoten werd in de loopgravenoorlog. Daardoor werden de klaprozen snel het symbool voor de gesneuvelde soldaten. IEPER2030 heeft er bewust voor gekozen om twee klaprozen in het logo op te nemen als blijvende herinnering aan de Eerste Wereldoorlog omdat de gruwel en zinloosheid van deze oorlog nooit mag vergeten worden.”