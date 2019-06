vind! stelt kantoor open voor blokkende studenten Christophe Maertens

14 juni 2019

20u25 0 Ieper Voor het tweede jaar op rij stelt vind! haar kantoor in Ieper open voor studenten tijdens de blokperiode. “Jongeren op zoek naar een inspirerende en stille werkplek komen hier ongetwijfeld aan hun trekken.”

Ook dit jaar kunnen studenten tijdens de blok opnieuw terecht in het nieuwe vind! kantoor in Ieper. “Het ruime pand op de site van Ter Waarde biedt plaats aan maximaal tien studenten om er in alle rust en stilte hun examens voor te bereiden”, zeg Ellen De Bruyne van vind!. “Er wordt gratis wifi, koffie, thee, water en een warme maaltijd voorzien. Tussen het studeren door even de gedachten verzetten op de schommel of de stress te lijf gaan tijdens een partijtje pingpong, het kan allemaal in ons kantoor. Bovendien is de locatie makkelijk bereikbaar, vlakbij de ring.” Het vind! kantoor in Ieper biedt plaats aan 10 studenten. Om praktische redenen wordt gevraagd om vooraf je plek te reserveren op 057 22 11 11. vind! is een rekruteringspartner voor vaste jobs bij bedrijven in techniek, ICT en engineering in West- en Oost-Vlaanderen. Het bedrijf heeft kantoren in de regio’s Roeselare, Brugge, Ieper, Tielt, Waregem, Kortrijk, Torhout en Gent.