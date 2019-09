Vijf Ieperse bedrijven nemen deel aan de Open Bedrijvendag Christophe Maertens

23 september 2019

16u51 0 Ieper Op zondag 6 oktober vindt de jaarlijkse Open Bedrijvendag plaats. In Ieper gooien vijf firma’s die dag de deuren open voor het publiek. “Ieper ziet Open Bedrijvendag als een leuke en positieve manier om bedrijven en andere economische actoren in onze stad in de kijker te zetten.”

Voka Open Bedrijvendag is het grootste eendagsevenement van België en vindt telkens plaats de eerste zondag van oktober. Het is een evenement waarop honderden bedrijven uit alle mogelijke sectoren samen de deuren openen voor een zeer divers en breed publiek.

In Ieper zijn er vijf bedrijven die kunnen worden bezocht die dag tussen 10 uur en 17 uur.

1. Cellmade - Strafinrichting Ieper, Elverdingestraat 72, 8900 Ieper

Cellmade is de nieuwe commerciële naam voor de gevangenisarbeid. Cellmade - Strafinrichting Ieper wil de focus leggen op het lonende effect van gevangenisarbeid. Misschien ben je ook op zoek naar een kostenbesparende manier om bepaalde delen of een geheel productieproces uit te besteden? Cellmade toont je tijdens Voka Open Bedrijvendag het leven achter de tralies, van wonen tot werken.

2. Groencentrum Ieper, Zonnebeekseweg 395, 8900 Ieper

Groencentrum Ieper houdt zich bezig met het verbeteren van het assortiment, de beleving en klantservice. Elk seizoen bestaat het assortiment uit nieuwe trendy artikelen: eigen kweekproducten, kleurrijke bloemen, planten, potterie, decoratie en cadeauartikelen. Voor de kinderen is een springkasteel en animatie voorzien.

3. e-BO Enterprises, Ter Waarde 60, 8900 Ieper

e-BO Enterprises is marktleider in het aanbieden van oplossingen en diensten in heel uiteenlopende nichemarkten zoals de offshore windmolenparken, het gevangeniswezen, de brandweer en mobiele politietoepassingen. Je kan er tijdens de Open Bedrijvendag software ingenieurs en klimtechniekers aan het werk zien. Je kunt er een workshop klimtechnieken volgen, kijken door een VR-bril en kinderen kunnen zich uitleven op een springkasteel.

4. Minerva Cycling, Bargiestraat 32, 8900 Ieper

Bij Minerva Cycling kom je meer te weten over de wondere wereld van Minerva fietsen. En dat beperkt zich niet tot fietsen alleen. Het biedt een ruime keuze aan onderdelen, uitrusting en accessoires, en daarnaast is Minerva verdeler van fitnessapparaten, gocarts en scooters.

Tijdens een rondleiding kan je verschillende medewerkers van het bedrijf aan het werk zien zoals magazijniers of fietsenherstellers. Je krijgt de kans om elektrische fietsen te testen en voor de kinderen is er een fietsenparcours.

5. Volvo Willaert, Steverlyncklaan 12, 8900 Ieper

Sinds 1987 is Volvo Willaert het aanspreekpunt voor Volvo-personenwagens in de regio. Tijdens de Open Bedrijvendag zie je niet alleen de uitgebreide stock aan nieuwe en tweedehandswagens maar ontdek je hoe Willaert innoveert met een nieuw type werkplaats waar ‘een Personal Service Technician’ je een persoonlijke en efficiënte aanpak geeft. Verder toont Volvo Willaert verschillende voorbeelden van Safety by Volvo, zijn veiligheidsprogramma voor personenwagens.

“Ieper ziet Open Bedrijvendag op zondag 6 oktober 2019 als een leuke en positieve manier om bedrijven en andere economische actoren in onze stad in de kijker te zetten. Een vijftal Ieperse bedrijven nemen deel aan deze editie en in ieder bedrijf valt er wel iets te ontdekken”, zegt Diego Desmadryl, schepen voor Economie.

Meer info: https://www.openbedrijvendag.be/