Vijf genomineerden voor de Vredesprijs van de stad Ieper

Christophe Maertens

05 september 2019

15u30 0 Ieper De Stad Ieper reikt in 2020 opnieuw haar driejaarlijkse Vredesprijs uit. Uit 48 kandidaten koos een comité vijf genomineerden, waarvan de laureaat 25.000 euro krijgt. Op 22 april worden de vijf kandidaten uitgebreid voorgesteld in CC Het Perron en op 11 november volgend jaar maakt het Vredesfonds de winnaar bekend.

Een paar maanden geleden kwam het selectiecomité voor de Vredesprijs van de stad Ieper bijeen. “De opdracht van dat selectiecomité bestond er in om de longlist van aangebrachte kandidaten voor de Vredesprijs te herleiden tot een shortlist van 5 genomineerden”, zegt vredesambtenaar Filip Deheegher. Het selectiecomité voor de Vredesprijs 2020 bestond uit: Tom Sauer, hoofddocent aan de faculteit politieke wetenschappen aan de universiteit Antwerpen, VRT-journalist Bert De Vroey, woordvoerder van The White Helmets Majd Khalaf, (The White Helmets waren laureaat van de Vredesprijs 2017) en Brigitte Herremans, woordvoerster bij het Vlaams Vredesinstituut. Ook zetelde in het comité de directeur van de studiedienst bewapening en ontwapening bij SIPRI Sybille Bauer en twee Ieperse jongeren Toon Candaele en Alexandra Moyaert. Burgemeester Emmily Talpe was vertegenwoordiger van het Vredesfonds in het comité en Filip Deheegher was secretaris.

“De leden van het selectiecomité, vredesorganisaties, individuele Ieperlingen, leden van het organiserende Vredesfonds schoven samen 48 kandidaten naar voor. Het selectiecomité selecteerde uit deze lijst volgende vijf personen en organisaties voor de Vredesprijs 2020”, aldus Filip. Het Vredesfonds licht de kandidaten hieronder kort toe.

The campaign to stop Killer Robots

“Killer robots zijn wapensystemen die een doelwit kunnen selecteren en aanvallen zonder betekenisvolle menselijke controle. Het wapensysteem kan dodelijk geweld gebruiken zonder directe instructies van een mens. De apparatuur kan ingebouwd worden in bijvoorbeeld een gevechtstank, straaljager of schip. “Een veel voorkomend misverstand is dat killer robots hetzelfde zijn als drones. Bij een drone is er een mens die doelwitten op afstand selecteert en besluit aan te vallen. Dit roept veel bezwaren op, zowel op juridisch vlak als op het vlak van veiligheid en ethiek. Laten we machines beslissen over leven en dood? Wie is verantwoordelijk als er iets fout loopt? Maakt zo’n wapen het verschil tussen een burger en soldaat? Een groep van internationale NGO’s onder leiding van Human Rights Watch heeft de internationale campagne ‘To stop Killer Robots’ opgezet. De campagne heeft als doel om tot een wereldwijd verbod te komen op de ontwikkeling, productie en inzet van killer robots.”

Borderline Sicilia

“Borderline Sicilia werd in 2008 opgericht om het verhaal van de immigratie in Sicilië te vertellen. Daarnaast wil de organisatie kennis opbouwen over wat er aan beide zijden van de Middellandse Zee gebeurt. Maar de hoofdopdracht is het opvolgen van de situatie van de migranten die op het eiland aankomen.”

Rebecca Joh nson

“Rebecca Johnson is lid én voortrekker van verschillende internationale organisaties en een expert die haar leven wijdt aan nucleaire ontwapening. Ze is gespecialiseerd in veiligheid en nucleaire technologieën.”

Mukhtar Mai

“Mukhtar May is een Pakistaanse vrouw uit Meerwala, een klein dorpje in Pakistan. In juni 2002 werd ze het slachtoffer van een groepsverkrachting als een vorm van eerwraak. De verkrachting gebeurde op bevel van een stamraad omdat haar jongere broer een relatie zou gehad hebben met een vrouw uit de andere clan. In tegenstelling tot wat heel veel vrouwen doen die dit meemaken - ze willen de schande van de familie niet dragen - pleegde Mukhtar geen zelfmoord. Ze spande wel een rechtszaak aan tegen de mannen. Dit werd zowel door de binnenlandse als de internationale media opgepikt. De mannen werden effectief veroordeeld. Mukhtar heeft het geld dat ze als compensatie ontving, gebruikt om een school en een ziekenhuis te bouwen in haar dorp Meerwala. Daarnaast opende ze een opvanghuis voor mishandelde vrouwen. Ondertussen bouwde ze al een tweede school. In beide scholen zijn er samen zo’n 600 leerlingen.”

Women solidarity network Yemen

“The Women Solidarity Network in Jemen is een verzameling van organisaties die werken rond mensenrechten en heel specifiek rond vrouwenrechten. Jemen bengelt internationaal helemaal onderaan de ladder inzake gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Sinds de burgeroorlog die in 2015 begon, is de toestand alleen maar erger geworden. Vrouwen worden buiten proportie getroffen in de burgeroorlog en worden niet in een eventueel vredesproces betrokken. The Women Solidarity Network doet bijvoorbeeld voorstellen om de discriminatie van vrouwen tegen te gaan.”

Vanaf november tot in mei volgend jaar kan iedereen zijn stem uitbrengen via de website www.vredesprijs-ieper.be. Net als in het verleden,worden de jongeren uit het secundair onderwijs in Ieper uitgenodigd om op een kandidaat te stemmen. “Het is de bedoeling dat we alle vijf de kandidaten op 22 april voorstellen in CC Het Perron”, zegt Filip Deheeger. “Begin mei volgt dan het Vredesfeest in Ieper en op 11 november volgende jaar, maken we de winnaar van de Vredesprijs bekend.”

In 2017 kaapten The White Helmets de prijs weg. Die leden van die organisatie zoeken tussen het puin van de Syrische oorlog naar slachtoffers.