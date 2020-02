Vijf geboortebossen maken Ieper alweer een stuk groener Christophe Maertens

29 februari 2020

20u27 0 Ieper In en rond Ieper vonden zaterdag niet minder dan vijf boomplantacties plaats. “Vandaag zaterdag worden geboortebossen aangeplant in Ieper, Zillebeke, Boezinge, Dikkebus en Vlamertinge. In totaal nemen meer dan 150 gezinnen deel aan de acties. De Ieperse baby’s en peuters houden onze stad niet enkel jong, maar maken de stad elk jaar wat groener, mooier en aantrekkelijker.”

Ieper

De plantacties begonnen om 10 uur met het planten van 1.050 stuks plantgoed langs de Hommelhofstraat in Ieper. Zo’n 75 gezinnen kwamen er een boompje in de grond stoppen. De plantactie kadert in de opwaardering van de straat. Naast het bosje komt er een graswandelpad met een insectenhotel. “Daarnaast voorzien we zitbanken en graspaden in de openbare boomgaard ‘De Zwaaikom’”, zegt schepen Valentijn Despeghel (sp.a). “We voorzien vispontons en herstellen er fietsverbindingen.”

Zillebeke

In Zillebeke werden langs een nieuwe dreef in de uitbreidingszone van het Palingbeekdomein, nabij de Bernikkewallestraat, hoogstammige zwarte populieren gepland. Een tiental gezinnen namen op die locatie deel aan de plantactie.

Dikkebus

Rond 14 uur begonnen een 15-tal gezinnen met het planten hoogstammige zwarte populieren langs de Kemmelbeek en dat vanaf de brug over de Hallebaststraat. In totaal werden er 32 bomen in de grond gestopt.

“Vorig jaar sneuvelden hier een dertigtal zeer oude populieren, die het hard te verduren hadden gekregen tijdens de voorbije warme, droge zomers. Zeven dode boomstronken bleven gewoon staan tot op een hoogte van 4 meter. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de holtes en spleten in oude populieren dé perfecte woonplaats zijn voor vleermuizen en vogels. We vonden het passend om de nieuwe bomen op deze kenmerkende plaats als geboortebomen aan te planten”, aldus schepen Despeghel. “Als boomsoort werd gekozen voor de zwarte populier. Dat is een typische Vlaamse boom, feitelijk de echte oorspronkelijke populierensoort uit onze streken. Deze boom is sierlijker dan de gekende Canadapopulieren, en is zeer goed bestand tegen zowel natte als droge periodes over het jaar. De boom lokt veel soorten vlinders die zich voeden met het stuifmeel of de blaadjes van deze inlandse populier.”

“In samenwerking met het Regionaal Landschap Westhoek en met de basisschool van Dikkebus, wordt dit project vanaf 9 maart verder uitgebreid met de aanplanting van een nieuw bosje aan de overkant van de Kemmelbeek.”

Boezinge

Langs de Westkaai, voorbij het sas richting Ieper, werden in de wegbermen hoogstammige lindebomen gepland, aansluitend op aanplanting van 2019.

Vlamertinge en Elverdinge

Tenslotte kwamen er langs de nieuwe wandeldreef langs de Poperingseweg in Vlamertinge naar de Galgebossen in Elverdinge 40 hoogstammige zomereiken aangeplant, door zo’n 35 gezinnen.