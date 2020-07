Vierstammige kastanjeboom bij Menenpoort kandidaat voor Boom van het Jaar: “De kastanje is een van de twee ‘overlevers’ van beide wereldoorlogen” Christophe Maertens

05 juli 2020

08u35 12 Ieper De vierstammige kastanjeboom op de vestingen dingt mee naar de titel ‘Boom van het Jaar’. De kastanje is een van de twee enige Ieperse bomen die beide wereldoorlogen overleefde. “Deze boom heeft een indrukwekkende geschiedenis.”

De wedstrijd Boom van het Jaar, georganiseerd door onder meer de Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu Vlaanderen, gaat op zoek naar de leukste en interessantste boom, waar bovendien nog een verhaal aan vast hangt. In Ieper is zo’n boom te vinden en de stad schreef zich in voor de wedstrijd. “Na een Facebook-poll kwam de vierstammige kastanjeboom nabij de Menenpoort als favoriete kandidaat naar voren”, zegt schepen Valentijn Despeghel (sp.a). “Die boom heeft een indrukwekkende geschiedenis.”

Oorlogsgeweld

Vanaf de jaren 1858-1859 ondergingen de Ieperse vestingen een enorme gedaanteverandering. Het tot dan toe ontoegankelijke militaire domein werd door de landschapsarchitect Louis Fuchs omgevormd en aangeplant als een openbaar parkdomein. “De Eerste Wereldoorlog zorgde voor de totale vernieling van onze stad en bijna alle bomen werden kapot geschoten”, verduidelijkt de schepen. “Enkele ongeveer 50-jarige vestingbomen overleefden het oorlogsgeweld dankzij hun standplaats op de binnenzijde van de stadswallen. De vestingswal beschermde de bomen tegen de beschietingen. Ze werden wel beschadigd, maar uit de stronken of stamvoeten wist een aantal bomen spontaan te herstellen en opnieuw te groeien.”

Na de Eerste Wereldoorlog werkte de Ieperse boomkweker Hector Casier aan het herstel van het vestinggebied en plantte nieuwe bomen en struiken aan. Hij volgde daarbij trouw het ontwerp van Fuchs. “Hoeveel vooroorlogse bomen zich spontaan konden herstellen, weten we niet, wellicht slechts een tiental”, aldus Despeghel. “De bomen kregen het echter opnieuw moeilijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Niet door beschietingen of bombardementen, maar door de hakbijl. Tijdens de oorlogsjaren werden steenkool of stookolie schaars en duur. Vele huishoudens hadden een tekort aan brandstof. De Ieperlingen zelf velden ’s winters vele vestingbomen om brandhout te winnen. Het stadsbestuur liet begaan, want iedereen had het koud”, klinkt het. “Enkel op de oostelijk gelegen vestingwal, tussen de Menenpoort en het intussen gesloten zwembad, bleven enkele bomen overeind. Dat kwam omdat ze groeiden op de helling tegen de huizenrij aan. De woningen die tegen de wal aanleunen, riskeerden immers enorme schade tijdens het vellen.”

Boomhazelaar

Het oorlogsgeweld is de reden waarom Ieper geen echte oude bomen meer heeft, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Limburg, waar er een ‘1.000-jarige eik’ staat. In de Vredesstad doorstonden slechts twee bomen de twee wereldoorlogen: een vierstammige tamme kastanje en een driestammige boomhazelaar. “De kastanje maakte oorspronkelijk deel uit van een heuse ‘kastanjedreef’ die hier door Fuchs rond 1860 werd aangeplant”, aldus Despeghel. “Uit de stronk van de tamme kastanje groeiden na de Eerste Wereldoorlog vier nieuwe stammen op. Honderd jaar later ontwikkelden die zich tot een indrukwekkende, vierstammige reus. De stamomtrek van de stronk bedraagt niet minder dan 9,20 meter, de zijstammen halen tot 315 cm. De hoogte bedraagt ongeveer 20 meter, de kroonbreedte meer dan 30 meter.”

“De term ‘overlever’ past dan ook wonderwel bij deze unieke Ieperse vestingboom. Ze is de enige levende getuige van de beide oorlogsrampen die de stad Ieper en haar vestingen teisterden, maar uiteindelijk niet klein kregen”, klinkt het nog. “De wedstrijd krijgt volgend jaar alvast een vervolg, dan gaan we op zoek naar de mooiste boom bij de bewoners van Ieper.”