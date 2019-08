Vierdaagse van de IJzer in Ieper Christophe Maertens

13 augustus 2019

13u40 0 Ieper De vierde en laatste wandeldag van de 47ste Vierdaagse van de IJzer doet op vrijdag 23 augustus Ieper aan. Deelnemen en starten kan tussen 8 en 10 uur op de Grote Markt.

De deelnemers kunnen kiezen uit vier omlopen van 8, 16, 24 of 32 kilometer. De organisatoren voorzien een alternatief voor kinderwagens en rolstoelen. “De verschillende trajecten lopen ten zuiden van Ieper en doen Dikkebus, Kemmel en Voormezele aan om te eindigen op de Torrepoortwijk. Langs het parcours zijn er water- en voedselbedeling en hulpposten. In de Torrepoortwijk is speciaal aan de kinderen gedacht en allerlei verkoopstanden en muzikale animatie zorgen voor de nodige ambiance”, zegt Defensie, organisator van de Vierdaagse van de IJzer.

Zoals gewoonlijk zijn er een aantal plechtigheden gepland, zoals een bloemenhulde aan het Kemmel N° 1 French Cemetery in de Vierstraat om 11 uur en om 15 uur een speciale Last Post onder de Menenpoort, gevolgd door het slotdefilé op de Grote Markt om 15.30 uur. Meer info op www.vierdaagse.be. De organisatie is ook te bereiken via info@vierdaagse.be of op 02/442.38.13.