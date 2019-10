Vier weken griezelen in Bellewaerde tijdens Halloween Fiësta Mortal Christophe Maertens

01 oktober 2019

17u07 6 Ieper Bellewaerde staat vanaf zaterdag 5 oktober weer vier weken in het teken van Halloween Fiësta Mortal. “Dankzij toverachtige taferelen, spookhuizen en allerlei Halloween Specials kunnen bezoekers Halloween in Bellewaerde vieren met de hele familie. Nieuw dit jaar zijn de magische illusieshow Immortality, het spookhuis Fantasylum en een uniek halloweenbuffet.”

“Fiësta Mortal is een feest voor het hele gezin”, zegt woordvoerster An De Ridder. “De leukste attracties voor jong en oud steken tijdens Halloween in een griezelig jasje. In Bellewaerde stopt Halloween echter niet bij attracties. Halloween is overal in het park dankzij een spookachtig decor met toverachtige taferelen en ontelbaar veel pompoenen. De kleinsten kijken hun ogen uit tijdens een magische bellenblaasshow. Magus Utopia brengt de illusieshow Immortality naar het park, een nieuw spektakel vol special effects. Er zijn meerdere spookhuizen, zowel voor kleine griezelaars als voor de grootste durvers.”

Mortal Nocturnes

Bij het vallen van de avond wordt het extra griezelig. Tijdens de Mortal Nocturnes op 12, 19, 26 en 31 oktober en 1 en 2 november is het park open van 10 tot 21 uur. “Dankzij de extra belichting, aangepaste muziek en rookeffecten ervaren families een unieke sfeer in het park. We sluiten de avond af met een muzikaal vuurwerk. Echte Halloweenfans kunnen tijdens de Mortal Nocturnes terecht in restaurant Carrousel voor een uniek halloweenbuffet”, gaat de woordvoerster verder.

Halloween Night

Op vrijdag 25 oktober opent Bellewaerde de deuren van 18 tot 23 uur voor Halloween Night. “De echte Halloweenfans beleven er een angstaanjagende avond met meer dan 75 figuranten, extra ‘scare zones’ in het park en spookhuizen met een extra horrorsausje. Daarnaast is er een podium waarop dj's het beste van zichzelf geven.” Dit evenement is afgeraden voor kinderen jonger dan 16 jaar.

Je kunt Halloween Fiësta Mortal vieren op 5, 6, 12, 13, 19 en 20 oktober en elke dag van 26 oktober tot en met 3 november. Meer info en tickets op halloween.bellewaerde.be. Tickets voor Halloween Night zijn alleen online verkrijgbaar op www.halloweennight.be.