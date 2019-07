Vier procent blaast tot nu toe positief tijdens zomerbobcampagne Alexander Haezebrouck

10 juli 2019

18u06 0 Ieper In de politiezone Arro Ieper hebben tot nu toe zo’n vier procent van de gecontroleerde autobestuurders positief geblazen op alcohol. “Dat lijkt weinig maar op 16 dagen werden toch 57 bestuurders betrapt”, zegt hoofdcommissaris Georges Aeck.

De politiezone Arro Ieper controleerde sinds 7 juni al op bijna veertig plaatsen op rijden onder invloed. In totaal werden al zo’n 1.200 bestuurders gecontroleerd, daarvan bleken 57 te veel gedronken. Zes rijbewijzen werden al ingetrokken. “We zitten daarmee op het nationaal gemiddelde en dat lijkt op het eerste zicht niet zo veel”, zegt hoofdcommissaris Georges Aeck van de politiezone Arro Ieper. “Maar de cijfers waar we nu over beschikken gaan van zeven juni tot en met 23 juni, slechts zestien dagen dus. Dat plaatst de 57 bestuurders die reden met een glaasje teveel op toch in een ander perspectief. Daarvan namen we al zes rijbewijzen af en in totaal zullen daarvan 28 rijverboden opgelegd worden. Het is goed dat de nultolerantie nu nog eens in de media komt, want elke bestuurder die te veel heeft gedronken vormt een potentieel gevaar. We zetten het hele jaar door in op alcoholcontroles in het verkeer en blijven dat dus ook de rest van de zomer doen. We zetten daarbij in op de onvoorspelbaarheid, in het weekend, tijdens de week, we zorgen dat er geen patroon in zit.”