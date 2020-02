Vier nieuwe straatnamen, waarvan er één naar een vrouw verwijst Christophe Maertens

05 februari 2020

16u06 1 Ieper De Ieperse gemeenteraad heeft enkele nieuwe straatnamen goedgekeurd. Eén ervan verwijst ook naar een vrouw. Het Dehempad verwijst naar kunstschilderes Louise Dehem.

Het pad tussen de Menenpoort en het voormalig open zwembad, langs de binnenkant van de vestingen, heet voortaan het Blomfieldpad, naar architect Reginald Blomfield (1856-1942), de architect van de Menenpoort.

Voor het pad langs de buitenkant van de vestingen, tussen de Feniks en de Rijselpoort, koos de straatnaamcommissie voor het Dehempad, naar de Ieperse kunstschilderes Louise Dehem (1866-1922).

Het verbindingspad tussen de Potijzestraat, Brugseweg en Pilkemseweg luistert vanaf nu naar de naam Bellewaardebeekpad omdat het pad naast de gelijknamige beek loopt.

Voor het nieuwe verbindingspad tussen OC In ’t Riet in de Seelbachdreef en de Blauwepoortstraat werd gekozen voor Rietpad. De straatnamencommissie stelt ook voor om de bestaande naam Seelbachdreef, die nu geldt voor het deel vanaf de Zillebeke-Dorp tot aan het OC In ’t Riet, ook toe te kennen voor het verdere meer westelijke deel lopend aan de noordzijde van Zillebekevijver tot aan het Vijverhuis.